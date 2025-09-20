Пенсия в Украине — кто из граждан будет получать только минимальную сумму

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине гражданам, которым объявили приговор за преступления против мира и безопасности, не будут платить спецпенсии. Эти люди будут получать только минимальные выплаты, предусмотренные в рамках общей пенсионной системы.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина Украины "Об утверждении Порядка предоставления сведений ПФУ о гражданах, которые осуждены к ограничению свободы или лишению свободы за совершение уголовного преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности", на сайте Минсоцполитики.

Читайте также:

Кого из украинцев лишат спецпенсий

Проект определяет механизм передачи информации об осужденных людях в Пенсионный фонд Украины, которые получают пенсию от государства, отбывая при этом наказание за преступления против:

национальной безопасности;

мира;

международного правопорядка;

общественной безопасности.

Так, учреждения исполнения наказаний будут сообщать ПФУ о лицах, которых приговорили к ограничению или лишению свободы по подозрению в:

государственной измене;

коллаборационизме;

террористической деятельности;

совершении военных и других тяжких преступлений.

Предполагается, что осужденные, пока будут отбывать наказание, будут получать ограниченные пенсии - не более прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн в 2025 году. К тому же те, у кого было право получать так называемые "специальные" пенсии, например, государственные служащие, прокуроры или военные, потеряют эту возможность, если осудят за преступления, описанные выше.

