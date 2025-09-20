Видео
Главная Финансы Минимальная пенсия в Украине — у кого выплаты не будут расти

Минимальная пенсия в Украине — у кого выплаты не будут расти

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 19:05
Пенсия в Украине — кто из граждан будет получать только минимальную сумму
Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине гражданам, которым объявили приговор за преступления против мира и безопасности, не будут платить спецпенсии. Эти люди будут получать только минимальные выплаты, предусмотренные в рамках общей пенсионной системы.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина Украины "Об утверждении Порядка предоставления сведений ПФУ о гражданах, которые осуждены к ограничению свободы или лишению свободы за совершение уголовного преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности", на сайте Минсоцполитики.

Кого из украинцев лишат спецпенсий

Проект определяет механизм передачи информации об осужденных людях в Пенсионный фонд Украины, которые получают пенсию от государства, отбывая при этом наказание за преступления против:

  • национальной безопасности;
  • мира;
  • международного правопорядка;
  • общественной безопасности.

Так, учреждения исполнения наказаний будут сообщать ПФУ о лицах, которых приговорили к ограничению или лишению свободы по подозрению в:

  • государственной измене;
  • коллаборационизме;
  • террористической деятельности;
  • совершении военных и других тяжких преступлений.

Предполагается, что осужденные, пока будут отбывать наказание, будут получать ограниченные пенсии - не более прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн в 2025 году. К тому же те, у кого было право получать так называемые "специальные" пенсии, например, государственные служащие, прокуроры или военные, потеряют эту возможность, если осудят за преступления, описанные выше.

Ранее стало известно, стоит ли украинцам ждать новую индексацию пенсий в 2025 году. Узнавайте также, кто из украинцев имеет право на досрочные пенсии по возрасту.

выплаты госизмена Коллаборант пенсия минимальная пенсия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
