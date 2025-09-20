Пенсія в Україні — хто з громадян отримуватиме лише мінімальну суму

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні громадянам, яким оголосили вирок за злочини проти миру та безпеки, не платитимуть спецпенсії. Ці люди отримуватимуть лише мінімальні виплати, які передбачені в рамках загальної пенсійної системи.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну України "Про затвердження Порядку надання відомостей ПФУ про осіб, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки", на сайті Мінсоцполітики.

Кого з українців позбавлять спецпенсій

Проєкт визначає механізм передачі інформації про засуджених осіб до Пенсійного фонду України, які отримують пенсію від держави, відбуваючи при цьому покарання за злочини проти:

національної безпеки;

миру;

міжнародного правопорядку;

громадської безпеки.

Так, установи виконання покарань повідомлятимуть ПФУ про осіб, яких засудили до обмеження чи позбавлення волі за підозрою у:

державній зраді;

колабораціонізму;

терористичній діяльності;

скоєні воєнних та інших тяжких злочинів.

Передбачається, що засуджені, допоки відбуватимуть покарання, отримуватимуть обмежені пенсії — не більше за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн у 2025 році. До того ж ті, у кого було право отримувати так звані "спеціальні" пенсії, наприклад, державні службовці, прокурори чи військові, втратять цю можливість, якщо засудять за злочини, описані вище.

