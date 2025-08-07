Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсии в более 300 тыс. грн — кому из украинцев столько платят

Пенсии в более 300 тыс. грн — кому из украинцев столько платят

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 18:05
Спецпенсии в 2025 году — кто из украинцев имеет самые большие выплаты
Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине судьи, прокуроры и некоторые народные депутаты получают спецпенсии от государства. Эти выплаты значительно больше доходов, которые получают трудоустроенные граждане.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Реклама
Читайте также:

Кто имеет самые высокие пенсии в Украине

Больше всего получают судьи. У некоторых из них пенсия достигает 390 тысяч гривен. Есть и те, кто получает чуть меньше — 320 тысяч гривен ежемесячно, написал в своем Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

А вот спецпенсии прокуроров колеблются от 119 до 219 тысяч гривен в месяц. Зато среди бывших народных депутатов есть один, кому ежемесячно из госбюджета платят по 246 тысяч гривен. Другие экс-депутаты на пенсии получают от 22 до 60 тысяч гривен.

"При этом у шахтеров, например, максимальная пенсия составляет 29 тысяч гривен", — говорится в сообщении Даниила Гетманцева.

О чем еще стоит знать

В этом году в августе украинцы, которым исполнится 70, 75 и 80 лет, получат увеличенные пенсионные выплаты. Но речь идет только о тех людях, общий размер пенсии которых не превышает сумму 10,34 тыс. грн. Следовательно, они получат следующие надбавки:

  • 300 гривен  лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летия;
  • 456 гривен  украинцам, которым есть 75 лет, до достижения 80-летия.

А 80-летним пенсионерам и тем, кто пересек этот возраст, государство доплатит по 570 гривен.

Напомним, что для многодетных матерей существуют надбавки к пенсиям. Известно, о каких доплатах идет речь. Узнавайте также, какую пенсию получает народный депутат Иво Бобул.

пенсии судьи народные депутаты прокуроры Пенсионный Фонд спецпенсии
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации