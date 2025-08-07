Спецпенсии в 2025 году — кто из украинцев имеет самые большие выплаты

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине судьи, прокуроры и некоторые народные депутаты получают спецпенсии от государства. Эти выплаты значительно больше доходов, которые получают трудоустроенные граждане.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Кто имеет самые высокие пенсии в Украине

Больше всего получают судьи. У некоторых из них пенсия достигает 390 тысяч гривен. Есть и те, кто получает чуть меньше — 320 тысяч гривен ежемесячно, написал в своем Telegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

А вот спецпенсии прокуроров колеблются от 119 до 219 тысяч гривен в месяц. Зато среди бывших народных депутатов есть один, кому ежемесячно из госбюджета платят по 246 тысяч гривен. Другие экс-депутаты на пенсии получают от 22 до 60 тысяч гривен.

"При этом у шахтеров, например, максимальная пенсия составляет 29 тысяч гривен", — говорится в сообщении Даниила Гетманцева.

О чем еще стоит знать

В этом году в августе украинцы, которым исполнится 70, 75 и 80 лет, получат увеличенные пенсионные выплаты. Но речь идет только о тех людях, общий размер пенсии которых не превышает сумму 10,34 тыс. грн. Следовательно, они получат следующие надбавки:

300 гривен — лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летия;

456 гривен — украинцам, которым есть 75 лет, до достижения 80-летия.

А 80-летним пенсионерам и тем, кто пересек этот возраст, государство доплатит по 570 гривен.

