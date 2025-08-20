Пенсии в Украине — кому гарантируют выплаты в более чем 16 тыс. грн в 2025 году

Минимальная пенсия в более чем 16 тыс. грн — кто имеет право
Украинские военнослужащие, у которых есть официальная группа инвалидности, могут получать выше средних пенсионные выплаты. В частности, известно, какую минимальную сумму гарантирует государство для лиц с инвалидностью вследствие войны первой группы инвалидности в 2025 году.
Об этом говорится на портале "Бесплатная юридическая помощь".
Кто из бойцов имеет право на пенсию по инвалидности
Пенсию по инвалидности для военнослужащих назначают в соответствии с законом №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Согласно ему, на пенсию по инвалидности вследствие войны имеют право военные, которым установили инвалидность в результате полученного ранения, контузии, увечья, болезни во время:
- выполнения боевых действий/служебных обязанностей;
- участия в защите страны;
- пребывания на фронте/в плену.
Такой вид пенсии назначают, если инвалидность возникла при следующих условиях:
- во время несения военной службы;
- не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы;
- позднее трех месяцев после увольнения с военной службы, однако из-за болезни (травма, контузия, увечье), возникшей, когда военный служил или находился в плену.
Что касается размера пенсии по инвалидности вследствие войны, то она зависит от группы. А именно:
- первая группа — 100% (от размера денежного обеспечения за месяц);
- вторая группа — 80%;
- третья группа — 60%.
В частности, в 2025 году минимальный размер, который гарантирует государство для лиц с инвалидностью вследствие войны первой группы инвалидности, составляет 16,84 тыс. грн.
Также для второй группы предусмотрен минимальный уровень в не менее 13,82 тыс. грн.
Военные с инвалидностью третьей группы могут рассчитывать на минимум в 9,47 тыс. грн.
Как оформить пенсию и перечень документов
Для того, чтобы оформить пенсию, обращаться необходимо в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Там специалисты должны сформировать документы в течение десяти дней и передать в Пенсионный фонд.
Среди документов, которые нужны для назначения пенсии:
- представление о назначении пенсионных выплат от ТЦК;
- выписки из приказов об увольнении/исключении из списков личного состава;
- расчет выслуги лет военного/выписка из расчета;
- денежный аттестат и справка о различных видах денежного обеспечения бойца;
- медицинские документы о состоянии здоровья уволенного лица (за исключением тех, кто не проходил военно-врачебную комиссию);
- документы, где подтверждается право на доплаты, повышения и другие надбавки.
Пенсию назначают на все время инвалидности или пожизненно (для граждан пенсионного возраста).
