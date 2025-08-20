Видео
Минимальная пенсия в более чем 16 тыс. грн — кто имеет право

Минимальная пенсия в более чем 16 тыс. грн — кто имеет право


Дата публикации 20 августа 2025 06:10
Пенсии в Украине — кому гарантируют выплаты в более чем 16 тыс. грн в 2025 году
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие, у которых есть официальная группа инвалидности, могут получать выше средних пенсионные выплаты. В частности, известно, какую минимальную сумму гарантирует государство для лиц с инвалидностью вследствие войны первой группы инвалидности в 2025 году.

Об этом говорится на портале "Бесплатная юридическая помощь".

Читайте также:

Кто из бойцов имеет право на пенсию по инвалидности

Пенсию по инвалидности для военнослужащих назначают в соответствии с законом №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно ему, на пенсию по инвалидности вследствие войны имеют право военные, которым установили инвалидность в результате полученного ранения, контузии, увечья, болезни во время:

  • выполнения боевых действий/служебных обязанностей;
  • участия в защите страны;
  • пребывания на фронте/в плену.

Такой вид пенсии назначают, если инвалидность возникла при следующих условиях:

  • во время несения военной службы;
  • не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы;
  • позднее трех месяцев после увольнения с военной службы, однако из-за болезни (травма, контузия, увечье), возникшей, когда военный служил или находился в плену.

Что касается размера пенсии по инвалидности вследствие войны, то она зависит от группы. А именно:

  • первая группа — 100% (от размера денежного обеспечения за месяц);
  • вторая группа — 80%;
  • третья группа — 60%.

В частности, в 2025 году минимальный размер, который гарантирует государство для лиц с инвалидностью вследствие войны первой группы инвалидности, составляет 16,84 тыс. грн.

Также для второй группы предусмотрен минимальный уровень в не менее 13,82 тыс. грн.

Военные с инвалидностью третьей группы могут рассчитывать на минимум в 9,47 тыс. грн.

Как оформить пенсию и перечень документов

Для того, чтобы оформить пенсию, обращаться необходимо в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Там специалисты должны сформировать документы в течение десяти дней и передать в Пенсионный фонд.

Среди документов, которые нужны для назначения пенсии:

  • представление о назначении пенсионных выплат от ТЦК;
  • выписки из приказов об увольнении/исключении из списков личного состава;
  • расчет выслуги лет военного/выписка из расчета;
  • денежный аттестат и справка о различных видах денежного обеспечения бойца;
  • медицинские документы о состоянии здоровья уволенного лица (за исключением тех, кто не проходил военно-врачебную комиссию);
  • документы, где подтверждается право на доплаты, повышения и другие надбавки.

Пенсию назначают на все время инвалидности или пожизненно (для граждан пенсионного возраста).

Ранее мы писали, что некоторые украинские граждане могут попросить у Пенсионного фонда авансовую выплату шести пенсий сразу. Известно, в каких случаях предоставляется соответствующее право.

Также мы сообщали, как узнать примерный размер пенсии онлайн. Для этого необходимо на веб-портале воспользоваться сервисом под названием "Пенсионный калькулятор".

выплаты пенсии деньги военные инвалидность
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
