Пенсии в Украине — кому гарантируют выплаты в более чем 16 тыс. грн в 2025 году

Украинские военнослужащие, у которых есть официальная группа инвалидности, могут получать выше средних пенсионные выплаты. В частности, известно, какую минимальную сумму гарантирует государство для лиц с инвалидностью вследствие войны первой группы инвалидности в 2025 году.

Об этом говорится на портале "Бесплатная юридическая помощь".

Кто из бойцов имеет право на пенсию по инвалидности

Пенсию по инвалидности для военнослужащих назначают в соответствии с законом №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно ему, на пенсию по инвалидности вследствие войны имеют право военные, которым установили инвалидность в результате полученного ранения, контузии, увечья, болезни во время:

выполнения боевых действий/служебных обязанностей;

участия в защите страны;

пребывания на фронте/в плену.

Такой вид пенсии назначают, если инвалидность возникла при следующих условиях:

во время несения военной службы;

не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы;

позднее трех месяцев после увольнения с военной службы, однако из-за болезни (травма, контузия, увечье), возникшей, когда военный служил или находился в плену.

Что касается размера пенсии по инвалидности вследствие войны, то она зависит от группы. А именно:

первая группа — 100% (от размера денежного обеспечения за месяц);

вторая группа — 80%;

третья группа — 60%.

В частности, в 2025 году минимальный размер, который гарантирует государство для лиц с инвалидностью вследствие войны первой группы инвалидности, составляет 16,84 тыс. грн.

Также для второй группы предусмотрен минимальный уровень в не менее 13,82 тыс. грн.

Военные с инвалидностью третьей группы могут рассчитывать на минимум в 9,47 тыс. грн.

Как оформить пенсию и перечень документов

Для того, чтобы оформить пенсию, обращаться необходимо в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Там специалисты должны сформировать документы в течение десяти дней и передать в Пенсионный фонд.

Среди документов, которые нужны для назначения пенсии:

представление о назначении пенсионных выплат от ТЦК;

выписки из приказов об увольнении/исключении из списков личного состава;

расчет выслуги лет военного/выписка из расчета;

денежный аттестат и справка о различных видах денежного обеспечения бойца;

медицинские документы о состоянии здоровья уволенного лица (за исключением тех, кто не проходил военно-врачебную комиссию);

документы, где подтверждается право на доплаты, повышения и другие надбавки.

Пенсию назначают на все время инвалидности или пожизненно (для граждан пенсионного возраста).

