Пенсії у 2025 році — хто має право на надання кількох виплат авансом

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українським пенсійним законодавством передбачений механізм авансової виплати шести пенсій одразу. Таким правом можуть скористатися всі громадяни, які отримували виплати від Пенсійного фонду України (ПФУ) на банківські рахунки чи через пошту.

Така можливість передбачена ст. 51 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Кому гарантують надання шести пенсій одразу

За інформацією ПФУ, скористатися правом отримати одразу кілька пенсій наперед можуть тільки ті громадяни, які планують офіційно знятися з реєстрації місця проживання в Україні та виїхати за кордон на постійне місце проживання.

Відповідно до норм закону, у разі виїзду громадян пенсійного віку за кордон з метою оселитися там для подальшого проживання держава зобов'язана виплатити суму пенсійного забезпечення у вигляді шести пенсій одноразово.

Для того, щоб скористатися такою опцією, перш ніж виїхати з України на постійне місце проживання за кордон, громадяни повинні звернутись особисто до теруправління ПФУ за місцем свого постійного проживання, де необхідно написати відповідну заяву.

Фахівці ПФУ зарахують дату для виплати такої суми пенсії з місяця, що йде за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Що потрібно для оформлення виплати

Громадянам, які планують залишити країну, потрібно зібрати спеціальний пакет документів та особисто звернутися теруправління фонду.

Оформлення виплати шестикратної пенсії відбудеться на основі:

поданої заяви на надання виплати пенсій за шість місяців наперед;

паспорта для виїзду за кордон із вказівкою про виїзд на постійне проживання за кордон (паспорт іноземця/документ, де посвідчується особа без громадянства);

довідки щодо зняття особи з реєстрації місця проживання в Україні.

Кошти від Пенсійного фонду мають надійти на поточний рахунок пенсіонера у банку. Надалі після офіційного оформлення постійного місця проживання за кордоном та отримання авансу, більшість пенсіонерів втратять право на пенсійні виплати від України. Винятком стануть лише ті країни, з якими укладені відповідні міжнародні угоди про пенсійне забезпечення.

