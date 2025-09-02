Мінімальна пенсія — хто не може отримувати виплату, меншу за 8 тис. грн

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні законодавство передбачає надання деяким категоріям громадян мінімальних гарантій щодо пенсійного забезпечення. Зокрема, правом на призначення фіксованого державою розміру виплат у майже 8 тис. грн можуть скористатися родичі, які перебували на утриманні загиблого військового.

Про особливості таких виплат розповіли фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто може оформити пенсію з втрати годувальника

За інформацією фонду, питання надання пенсій українцям у разі втрати годувальника за загиблих/померлих захисників України регулює закон №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з ним, за умови загибелі чи зникнення безвісти військових, членам його родини надане право на спеціальні соцвиплати. Йдеться про на пенсію з втрати годувальника для рідних таких бійців, які не можуть працювати і для яких дохід військового був головним фінансовим джерелом. За правилами, таку пенсію призначають, доки такі особи вважатимуться непрацездатними, а для пенсіонерів — довічно.

Норми закону передбачають, що матерям та дружинам військових, які загинули/померли під час несення служби, надається право на дострокову пенсійну виплату за віком з 50 років за наявності мінімальних 20 років страхового стажу.

При цьому з 55 років оформлення такої пенсії можливе для батьків та дружин (чоловіків) незалежно від показника стажу.

Претендувати на подібні виплати можуть рідні за умови дотримання певних умов. Пенсію призначають:

Дітям, братам, сестрам, онукам, якщо їм менш ніж 18 років, або більше, однак отримали інвалідність до досягнення такого віку, студентам денної форми навчання до 23 років, дітям-сиротам до 23 років. Батькам та дружинам/чоловікам у разі досягнення пенсійного віку чи за наявності групи інвалідності. Дідові та бабі, якщо відсутні інші люди, які зобов’язані утримувати їх за законом. Членам сім’ї, якщо не працюють і доглядають дітей, братів чи онуків до восьмирічного віку померлого годувальника.

Рідні можуть оформити пенсію в разі втрати годувальника, якщо належить призначення пенсійних виплат незалежно від віку за ч. 3 ст. 114 закону №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", дострокових пенсій за віком, пільгових пенсій за віком, виплат зі скороченням пенсійного віку за законом, або для осіб, які мають інвалідність.

Мінімальний розмір пенсійного забезпечення за загиблих військових

Розміри пенсій у разі втрати годувальника за військовослужбовців, які загинули під час служби, передбачені такі:

70% від зарплати бійця — батькам (одному з батьків), дружинам чи чоловікам, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї. Таким особам держава мінімально гарантує 7,8 тис. грн;

70% на дитину, по 50% — на двох та більше дітей. Мінімальна сума дорівнює 6,1 тис. грн на дитину.

Незалежно від причини смерті військового, мінімальний (два прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (у десять прожиткових мінімумів) розміри пенсійної виплати застосовують до кожного непрацездатного члена домогосподарства окремо.

Пенсійний фонд має ухвалити рішення по призначення виплати після отримання заяви потягом 10 днів.

