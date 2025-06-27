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Главная Финансы Минимальная пенсия в 7,8 тыс. грн — кто из украинцев имеет право

Минимальная пенсия в 7,8 тыс. грн — кто из украинцев имеет право

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 06:10
Минимальные пенсии в 2025 году — ПФУ уточнил, кому гарантируют 7,8 тыс. грн
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Особенности назначения пенсии в случае потери кормильца Минимальные размеры пенсионного обеспечения для родных военных

Украинское законодательство предоставляет минимальные гарантии по пенсионному обеспечению некоторых категорий граждан. Подобные правила распространяются на родных погибших военнослужащих при условии оформления пенсии в связи с потерей кормильца.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Особенности назначения пенсии в случае потери кормильца

Как рассказали в ПФУ, о назначении пенсии по случаю потери кормильца за погибших или умерших военных говорится в законе №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно нормам закона, матери и жены военных, погибших или умерших во время военной службы, наделены правом на досрочную пенсию по возрасту с 50 лет, если есть не менее 20 лет страхового стажа.

В то же время родители и жена (муж) могут оформить пенсию в случае потери кормильца независимо от продолжительности страхового стажа с 55 лет.

Родные военных имеют право на назначение пенсии по случаю потери кормильца, если им положено назначение:

  • пенсии независимо от возраста согласно ч. 3 ст. 114 закона №1058 "Об общеобязательном госпенсионном страховании" (шахтерская пенсия);
  • досрочной пенсии по возрасту (в 55 лет для мужчин, в 50 лет для женщин со стажем 25 и 20 лет соответственно);
  • льготной пенсии по возрасту;
  • пенсии с сокращением пенсионного возраста согласно закону, или если являются лицами, имеющими инвалидность.

Минимальные размеры пенсионного обеспечения для родных военных

В 2025 году размеры пенсий по случаю потери кормильца за военных, погибших во время службы, установлены следующие:

  • доля в 70% от его денежного обеспечения — для родителей (одному из родителей), жене или мужу, независимо от того, есть ли другие нетрудоспособные члены семьи. Минимальный гарантированный размер пенсионной выплаты составляет 7,8 тыс. грн;
  • доля в 70% от денежного обеспечения — для детей. В случае двух и более детей — по 50%. Минимальный размер должен составлять 6,1 тыс. грн для каждого ребенка.

При этом независимо от причины смерти, минимальный (в два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (в десять прожиточных минимумов) размеры пенсии применяют к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.

В ПФУ отметили, что правом на пенсию в связи с потерей кормильца наделены родители и жена (муж) в случае достижения 60 лет независимо от наличия стажа, или если имеют инвалидность. Размер выплаты устанавливают на уровне 30% зарплаты умершего/погибшего кормильца.

Напомним, некоторые категории граждан имеют право на назначение пенсии в размере 60% суммы от зарплаты. Речь идет о пенсионном обеспечении госслужащих.

Также мы сообщали о том, что члены семей Героев Украины и Героев Небесной Сотни наделены правом на доплату к пенсии из-за потери кормильца. Сумма равна 40% от прожиточного минимума.

выплаты пенсии ПФУ деньги военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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