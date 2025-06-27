Минимальные пенсии в 2025 году — ПФУ уточнил, кому гарантируют 7,8 тыс. грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство предоставляет минимальные гарантии по пенсионному обеспечению некоторых категорий граждан. Подобные правила распространяются на родных погибших военнослужащих при условии оформления пенсии в связи с потерей кормильца.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Особенности назначения пенсии в случае потери кормильца

Как рассказали в ПФУ, о назначении пенсии по случаю потери кормильца за погибших или умерших военных говорится в законе №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно нормам закона, матери и жены военных, погибших или умерших во время военной службы, наделены правом на досрочную пенсию по возрасту с 50 лет, если есть не менее 20 лет страхового стажа.

В то же время родители и жена (муж) могут оформить пенсию в случае потери кормильца независимо от продолжительности страхового стажа с 55 лет.

Родные военных имеют право на назначение пенсии по случаю потери кормильца, если им положено назначение:

пенсии независимо от возраста согласно ч. 3 ст. 114 закона №1058 "Об общеобязательном госпенсионном страховании" (шахтерская пенсия);

досрочной пенсии по возрасту (в 55 лет для мужчин, в 50 лет для женщин со стажем 25 и 20 лет соответственно);

льготной пенсии по возрасту;

пенсии с сокращением пенсионного возраста согласно закону, или если являются лицами, имеющими инвалидность.

Минимальные размеры пенсионного обеспечения для родных военных

В 2025 году размеры пенсий по случаю потери кормильца за военных, погибших во время службы, установлены следующие:

доля в 70% от его денежного обеспечения — для родителей (одному из родителей), жене или мужу, независимо от того, есть ли другие нетрудоспособные члены семьи. Минимальный гарантированный размер пенсионной выплаты составляет 7,8 тыс. грн;

доля в 70% от денежного обеспечения — для детей. В случае двух и более детей — по 50%. Минимальный размер должен составлять 6,1 тыс. грн для каждого ребенка.

При этом независимо от причины смерти, минимальный (в два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (в десять прожиточных минимумов) размеры пенсии применяют к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.

В ПФУ отметили, что правом на пенсию в связи с потерей кормильца наделены родители и жена (муж) в случае достижения 60 лет независимо от наличия стажа, или если имеют инвалидность. Размер выплаты устанавливают на уровне 30% зарплаты умершего/погибшего кормильца.

Напомним, некоторые категории граждан имеют право на назначение пенсии в размере 60% суммы от зарплаты. Речь идет о пенсионном обеспечении госслужащих.

Также мы сообщали о том, что члены семей Героев Украины и Героев Небесной Сотни наделены правом на доплату к пенсии из-за потери кормильца. Сумма равна 40% от прожиточного минимума.