Минимальная пенсия в 6 тыс. грн — условия и необходимые документы

Дата публикации 10 октября 2025 06:10
Пенсионная выплата в 6 тыс. грн — кто имеет право и как оформить в 2025 году
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предоставляет гарантии для ряда особых категорий граждан относительно повышенных размеров минимальных пенсий, которые могут превышать стандартные размеры выплат большинства получателей. В частности, при условии соблюдения определенных требований граждане могут претендовать на ежемесячную пенсию в не менее 6 тыс. грн в 2025 году.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Читайте также:

Подробнее о гарантированном размере пенсий 6 тыс. грн

Согласно нормам закона №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", государство гарантирует повышенный минимальный размер пенсии для детей погибших военнослужащих.

Речь идет о предоставлении права на оформление пенсии в связи с потерей кормильца. Законодательством закреплены определенные правила оказания поддержки маленьким украинским гражданам в таких случаях. Как правило, выплата определяется в виде доли от размера денежного обеспечения на момент гибели военного и предоставляется до наступления совершеннолетия.

В случае обучения таких детей на дневной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, пенсия предоставляется до 23 лет.

Также на конечный размер пенсионных выплат влияет количество детей, которых имел погибший военнослужащий. В этом году размер пенсии в связи с потерей кормильца-военного составляет от 30% до 70% его заработной платы и зависит от причины смерти. В случае смерти (гибели) в период исполнения служебных обязанностей, пенсию назначают в таких долях:

  1. Доля в 70% от денежного обеспечения — если в семье один ребенок.
  2. Доля в 50% от суммы — если в семье есть двое и более детей.

При этом такие дети не могут получать меньшие суммы от минимального гарантированного размера в 6,1 тыс. грн. Речь идет о сумме, которая должна быть начислена на каждого такого ребенка в семье.

Кроме того, на 70% от зарплаты имеют право родители, жена или муж, независимо от того, трудоспособные члены семьи или нет. Для них законодательство гарантирует выплату в не менее 7,8 тыс. грн.

В случае, если дети не имеют права на пенсию в связи с потерей кормильца, им назначат социальную помощь. Ее размер зависит от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц:

  • 100% (2361 грн) — для одного ребенка;
  • 120% (2833 грн) — для двух детей;
  • 150% (3541 грн) — от трех детей.

Как оформить минимальные гарантированные выплаты

Пенсии для детей в связи с потерей кормильца должны назначать специалисты органов Пенсионного фонда. В таком случае нужно обратиться в ПФУ, предоставив заявление и следующие документы:

  • свидетельства о рождении детей;
  • свидетельство о смерти военного;
  • документы с подтверждением родственных связей;
  • другие документы, которые требует законодательство.

Ранее мы писали, что в 2025 году некоторые граждане имеют право на надбавку к пенсии за проживание в местностях со сложными условиями жизни. Размер выплаты составляет 20%.

Также мы сообщали о категориях граждан, которым гарантированно должны выплачивать не менее 17,5 тыс. грн. Речь идет о лицах с инвалидностью вследствие аварии на Чернобыльской АЭС из числа ликвидаторов.

Автор:
Ксения Симонова
