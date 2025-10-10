Відео
Мінімальна пенсія у 6 тис. грн — умови та необхідні документи

Мінімальна пенсія у 6 тис. грн — умови та необхідні документи

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 06:10
Пенсійна виплата у 6 тис. грн — хто має право та як оформити у 2025 році
Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Українське законодавство надає гарантії для низки особливих категорій громадян щодо підвищених розмірів пенсій, що можуть перевищувати стандартні розміри мінімальних виплат більшості отримувачів. Зокрема, за умови дотримання певних вимог громадяни можуть претендувати на щомісячну пенсію у щонайменше 6 тис. грн у 2025 році.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Детальніше про гарантований розмір пенсій 6 тис. грн

Згідно з нормами закону №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", держава гарантує підвищений мінімальний розмір пенсії для дітей загиблих військовослужбовців. 

Йдеться про надання права на оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Законодавством закріплені певні правила надання підтримки маленьким українським громадянам у таких випадках. Зазвичай, виплата визначається у вигляді частки від розміру грошового забезпечення на момент загибелі військового та надається до настання повноліття.

У разі навчання таких дітей на денній формі у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, пенсія надається до 23 років. 

Також на кінцевий розмір пенсійних виплат впиває кількість дітей, яких мав загиблий військовослужбовець. Цьогоріч розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника-військового становить від 30% до 70% його заробітної плати і залежить від причини смерті. У випадку смерті (загибелі) в період виконання службових обов’язків, пенсію призначають у таких частках: 

  1. Частка у 70% від грошового забезпечення — якщо в родині одна дитина.
  2. Частка у 50% від суми — якщо в родині є двоє та більше дітей.

При цьому такі діти не можуть отримувати менші суми від мінімального гарантованого розміру у 6,1 тис. грн. Йдеться про суму, яка має бути нарахована на кожну таку дитину в родині. 

Окрім того, на 70% від зарплати мають право батьки, дружина чи чоловік, незалежно від того, працездатні члени родини чи ні. Для них законодавство гарантує виплату у не менш ніж 7,8 тис. грн.

У разі, якщо діти не мають права на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, їм призначать соціальну допомогу. Її розмір залежить від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:

  • 100% (2361,00 грн) — для однієї дитини;
  • 120% (2833 грн) — для двох дітей;
  • 150% (3541 грн) — від трьох дітей.

Як оформити мінімальні гарантовані виплати

Пенсії для дітей у зв'язку з втратою годувальника мають призначати фахівці органів Пенсійного фонду. У такому разі потрібно звернутися до ПФУ, надавши заяву та такі документи:

  • свідоцтва про народження дітей;
  • свідоцтво про смерть військового;
  • документи з підтвердженням родинних зв'язків;
  • інші документи, що вимагає законодавство. 

Раніше ми писали, що у 2025 році деякі громадяни мають право на надбавку до пенсії за проживання у місцевостях зі складними умовами життя. Розмір виплати становить 20%.  

Також ми повідомляли про категорії громадян, яким гарантовано мають виплачувати щонайменше 17,5 тис. грн. Йдеться про осіб з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильскій АЕС з числа ліквідаторів.  

виплати пенсії діти ПФУ гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
