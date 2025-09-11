Минимальная пенсия — кому законодательством предусмотрена сумма в 7 тыс. грн в 2025 году

Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине есть категории работников, для которых законодательство гарантирует минимальный размер пенсии. В частности, шахтерам предусмотрена выплата в сумме трех размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (7 тыс. грн в 2025 году).

Соответствующий вопрос прописан в законе № 345-VI "О повышении престижности шахтерского труда".

Кто из шахтеров имеет право на гарантированную государством льготную пенсию

Согласно нормам закона, право на назначение пенсий по возрасту на льготных условиях распространяется на лиц, которые:

работают в государственных военизированных аварийно-спасательных службах (формированиях) угольной промышленности, в соответствии со Списком № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда;

занимались добычей угля, железной руды, руды цветных и редких металлов, марганцевых, урановых, магниевых (соли калиево-магниевые и соли магниевые) и озокеритных руд, занятых полный рабочий день на подземных работах в соответствии со Списком № 1);

работающих в шахтостроительных предприятиях полный рабочий день на подземных работах в соответствии со Списком № 1;

на членов семей вышеупомянутых категорий граждан.

Требования к стажу и размер выплат

Согласно закону № 1058, в целом пенсию по возрасту на льготных условиях назначают работникам, занятым полный рабочий день на подземных работах, работах с особо вредными и тяжелыми условиями по Списку № 1 и по результатам аттестации рабочих мест:

для мужчин по достижении 50 лет и при наличии стажа не менее 25 лет (из которых не менее 10 лет на указанных работах);

для женщин после достижения 50 лет, при наличии стажа не менее 20 лет, из которых минимум семь с половиной лет на указанных работах.

Относительно гарантированного государством минимального размера пенсии мужчинам-шахтерам, которые отработали на подземных работах не менее 15 лет и женщинам в минимум 7,5 года, предусмотрена выплата независимо от места последней работы в сумме 80% зарплаты (дохода), с которой исчисляют пенсию, однако не менее трех размеров прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

По состоянию на 2025 год прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2,36 тыс. грн. Таким образом, сумма пенсии должна составлять не менее 7,08 тыс. грн.

При этом за каждый полный год страхового стажа работы на подземных работах, работах с особо вредными и тяжелыми условиями, занятость на которых дает право на льготную пенсию, в стаж дополнительно засчитывают еще один год.

Подтвердить льготный стаж можно, обратившись в орган Пенсионного фонда со следующими документами:

трудовая книжка;

уточняющая (льготная) справка с указанием условий работы работника и занятости определенными работами в течение полного рабочего дня;

копия приказов предприятия о результатах аттестации рабочих мест.

