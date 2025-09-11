Мінімальна пенсія — кому законодавством передбачена сума у 7 тис. грн у 2025 році

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні є категорії працівників, для яких законодавство гарантує мінімальний розмір пенсії. Зокрема, шахтарям передбачена виплата у сумі трьох розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (7 тис. грн у 2025 році).

Відповідне питання прописане у законі № 345-VI "Про підвищення престижності шахтарської праці".

Хто з шахтарів має право на гарантовану державою пільгову пенсію

Згідно з нормами закону, право на призначення пенсій за віком на пільгових умовах поширюється на осіб, які:

працюють у державних воєнізованих аварійно-рятувальних службах (формуваннях) вугільної промисловості, відповідно до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці;

займалися видобутком вугілля, залізної руди, руди кольорових і рідкісних металів, марганцевих, уранових, магнієвих (солі калієво-магнієві та солі магнієві) та озокеритних руд, зайнятих повний робочий день на підземних роботах відповідно до Списку № 1);

працюють у шахтобудівних підприємствах повний робочий день на підземних роботах відповідно до Списком № 1;

на членів сімей вищезазначених категорій громадян.

Вимоги до стажу та розмір виплат

Відповідно до закону № 1058, загалом пенсію за віком на пільгових умовах призначають працівникам, які зайняті повний робочий день на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими та важкими умовами за Списком № 1 та за результатами атестації робочих місць:

для чоловіків після досягнення 50 років і за наявності стажу не менш ніж 25 років у (з яких не менше 10 років на вказаних роботах);

для жінок після досягнення 50 років, за наявності стажу не менш ніж 20 років, з яких мінімум сім з половиною років на зазначених роботах.

Щодо гарантованого державою мінімального розміру пенсії чоловікам-шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах щонайменше 15 років та жінкам у мінімум 7,5 року, передбачена виплата незалежно від місця останньої роботи у сумі 80% зарплати (доходу), з якої обчислюють пенсію, проте не менш ніж три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2,36 тис. грн. Таким чином, сума пенсії має становити щонайменше 7,08 тис. грн.

При цьому за кожний повний рік страхового стажу роботи на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими та важкими умовами, зайнятість на яких надає право на пільгову пенсію, до стажу додатково зараховують ще один рік.

Підтвердити пільговий стаж можна, звернувшись до органу Пенсійного фонду з такими документами:

трудова книжка;

уточнююча (пільгова) довідка із зазначенням умов роботи працівника та зайнятості певними роботами упродовж повного робочого дня;

копія наказів підприємства щодо результатів атестації робочих місць.

