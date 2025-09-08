Пенсия госслужащего - имеют ли право должностные лица органов местного самоуправления

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине размер пенсии государственных служащих составляет 60% от заработной платы, что значительно выше, чем у рядовых граждан. В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) рассказали, имеют ли право работники органов местного самоуправления на такие пенсионные выплаты.

Об этом говорится в материалах пресс-службы НАГС.

Право на пенсию государственного служащего

Согласно нормам законодательства, для того, чтобы претендовать на пенсию государственного служащего, необходимо иметь определенное количество страхового стажа. А именно:

служащие, которые по состоянию на 1 мая 2016 года имели десять лет стажа работы на государственной службе и занимали должность государственного служащего;

имеют 20 лет государственной службы независимо от факта работы на 1 мая 2016 года, согласно закону "О Государственной службе".

Пенсию госслужащим назначают в размере 60% от суммы их заработной платы, а гражданам, которые на дату обращения за оформлением пенсии не были госслужащими — в размере 60% зарплаты работника на государственной службе соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Имеют ли право должностные лица ОМС на пенсию госслужащего

По информации НАГС, с 18 апреля 1994 года должности работников местных советов и исполнительных комитетов отнесли к соответствующим категориям должностей госслужащих.

Однако со вступлением в силу закона № 2493-III "О службе в органах местного самоуправления" от 7 июня 2001 года прохождение службы в органах местного самоуправления не считается прохождением госслужбы, а должности в органах местного самоуправления не относятся к должностям соответствующих категорий должностей госслужащих.

Таким образом, лица, которые работали или до сих пор работают в органах местного самоуправления с 4 июля 2001 года, не считаются и не являются госслужащими.

Учитывая это, должностные лица местного самоуправления не имеют права на назначение пенсии в рамках закона № 889 (пункты 10 и 12 раздела XI "Заключительные и переходные положения").

