Соцпомощь вместо пенсии — какие действуют правила оформления в 2024 году

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В 2024 году многие украинские получат минимальную социальную помощь вместо пенсии. Такая ситуация возникла из-за повышенного требования относительно наличия количества страхового стажа в случае достижения человеком 60, 63 и 65 лет.

Об этом сообщает профильное издание "На пенсии".

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Ужесточенные требования к стажу в 2024 году

По обновленному пенсионному законодательству, в 2024 году выйти на пенсию можно в 60, 63 и 65 лет, если есть стаж 31, 21 или 15 лет соответственно.

Нынешняя реформа предполагает ежегодное повышение требований к страховому стажу граждан. Так будет продолжаться до 2028 года, когда для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо будет иметь минимум 35 лет стажа.

Минимальная помощь вместо пенсии

В то же время, государство позаботилось о гражданах, у которых не хватает достаточного количества стажа. В таких случаях украинцы могут получать минимальную социальную помощь.

В этом году размер соответствующей выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2,36 тыс. грн) и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

При этом максимально сумма пособия не может быть больше 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, речь идет о сумме 3,02 тыс. грн на текущий год.

Заявления на предоставление такой помощи необходимо подавать в органы ПФУ каждые полгода с пакетом документов, однако на время военного положения выплаты продолжаются автоматически.

Для оформления соцпомощи необходимы следующие документы:

декларация о доходах и имуществе (справки о доходах каждого члена семьи) за последние полгода или два квартала, предшествующие месяцу обращения за назначением соцпомощи;

копия судебного решения о признании лица недееспособным (для недееспособных лиц);

копия решения о назначении опекуна (для недееспособных лиц, которым назначен опекун);

копия документа, где подтверждается полномочие представителя заведения, выполняющего функции опекуна над лицом (для недееспособных лиц, опекуны которых не назначены);

копия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ), удостоверение беженца/удостоверение лица, требующего дополнительной защиты, вид на постоянное проживание/вид на временное проживание (при необходимости);

копия справки о регистрации адреса.

Что еще стоит знать

Напомним, нынешней осенью некоторым украинцам повысят пенсии, но это касается только жителей некоторых регионов. Рост выплат произойдет, если пенсионер будет соответствовать определенным критериям.

Также мы писали, что в одном из регионов состоится регистрация денежной помощи от УВКБ ООН. Речь идет о выплате до 4 тыс. гривен в месяц для жителей и переселенцев в Полтаве и области.