Надбавки до пенсії від ООН — хто зможе отримати

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Цієї осені деяким українцям буде підвищено пенсії, але це стосується лише жителів певних регіонів. Зростання виплат відбудеться, якщо пенсіонер відповідатиме установленим критеріям.

Про це йдеться на порталі Міністерства соціальної політики України.

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Хто може отримати надбавки до пенсії

У повідомленні сказано, що цієї осені деякі пенсіонери отримають підвищення пенсії завдяки надбавці, яка надається в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

На отримання цієї надбавки можуть розраховувати пенсіонери, які:

мають пенсію нижче 3 250 гривень;

проживають у зонах активних або потенційних бойових дій;

не отримували міжнародну допомогу чи виплати для переселенців з 1 березня 2023 року.

Ця надбавка розраховується індивідуально і дорівнює різниці між 3 250 гривнями та розміром пенсії особи. Наприклад, якщо пенсія складає 3 тисячі гривень, то надбавка становитиме 250 гривень.

Слід підкреслити, що ця надбавка нараховується автоматично і додається до основної пенсії. Право на отримання доплати визначається на основі даних з реєстрів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді розповіли про дієвий метод підвищення розміру пенсії українців, яким більше 60 років. Це стане можливо, якщо знати деякі нюанси пенсійного законодавства.

Ми також писали, що восени 2024 року частина українських пенсіонерів зможе розраховувати на доплати. За певних обставин їм призначать щомісячну надбавку у 300 грн.