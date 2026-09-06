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Главная Финансы Минфин назвал зарплаты чиновников: кому начислили больше всего

Минфин назвал зарплаты чиновников: кому начислили больше всего

Ua ru
6 сентября 2026 13:00
Зарплаты чиновников в июле: кому начислили более 120 тысяч грн
Мужчина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

В июле 2026 года средняя начисленная заработная плата сотрудников центральных органов исполнительной власти составила 66,22 тыс. грн. При этом в трех госорганах средний показатель превысил 100 тыс. грн, а самым высоким он был в НКРЭКП — 121,1 тыс. грн. На этом фоне правительство также готовит изменения в системе оплаты труда, в частности новые подходы к зарплате госслужащих с 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство финансов Украины.

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Сколько в среднем начислили работникам госорганов

Министерство финансов обновило данные о численности сотрудников и оплате труда в государственных органах за июль 2026 года. В дашборде учитываются центральные и местные органы власти, а также судебные учреждения. При этом показатели сектора безопасности и обороны в эту статистику не входят.

Всего в государственных органах фактически работали 165,4 тыс. человек. Это на 1,9 тыс. сотрудников меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 108,4 тыс. человек работали в центральных органах государственной власти, включая территориальные подразделения. Еще 23 тыс. приходилось на работников местных государственных и военных администраций, а 34 тыс. — на судебные органы.

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Средняя начисленная зарплата сотрудников центральных органов исполнительной власти в июле составила 66,22 тыс. грн. За год этот показатель вырос примерно на 5,6 тыс. грн.

В Минфине отмечают, что на размер средней зарплаты в июле частично повлиял сезонный фактор. В частности, в летний период сотрудникам могли начисляться выплаты, связанные с отпусками и пособиями на оздоровление.

Где средние выплаты превысили 100 тысяч гривен

Самые высокие средние начисленные зарплаты в июле зафиксировали в нескольких центральных государственных органах.

Лидером стала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Средняя начисленная зарплата ее сотрудников составила 121,1 тыс. грн.

Второе место занял аппарат Верховной Рады Украины — 116 тыс. грн в среднем.

На третьем месте оказалось Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, где средняя начисленная зарплата составила 105,2 тыс. грн.

Еще два органа вошли в пятерку с самыми высокими показателями:

  • Министерство цифровой трансформации — 95,3 тыс. грн;
  • Антимонопольный комитет Украины — 93 тыс. грн.

Таким образом, в трех из пяти госорганов с наивысшими показателями средняя начисленная зарплата превысила 100 тыс. грн.

В то же время эти цифры не означают, что каждый сотрудник соответствующего органа получил более 100 тысяч гривен. Речь идет именно о среднем показателе начисленной зарплаты сотрудников всего органа.

Почему средняя зарплата может отличаться от месяца к месяцу

Размер средней начисленной зарплаты зависит не только от должностных окладов. В конкретном месяце на этот показатель могут влиять дополнительные выплаты, предусмотренные законодательством.

В частности, в начисления могут входить компенсации за неиспользованный отпуск, материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, выходное пособие и другие предусмотренные законом выплаты.

Поэтому показатель за один месяц не стоит воспринимать как фиксированную ежемесячную зарплату каждого работника. Для корректного сравнения важно учитывать, что средняя сумма может меняться в зависимости от структуры выплат.

Число сотрудников госорганов сократилось

На фоне роста средней начисленной зарплаты количество фактически работающих в государственных органах за год сократилось.

В июле 2026 года таких работников насчитывалось 165,4 тыс., что на 1,9 тыс. меньше, чем в июле 2025 года.

В то же время средняя начисленная зарплата работников центральных органов исполнительной власти за этот период выросла на 5,6 тыс. грн — до 66,22 тыс. грн.

Сколько начислили судьям

Отдельно Минфин обнародовал данные о вознаграждении сотрудников судебных органов. Эти показатели не стоит напрямую сравнивать с зарплатами госслужащих в министерствах, поскольку для судей действует иная система оплаты труда.

В июле 2026 года среднее начисленное вознаграждение судей в высших судебных органах составило 743,55 тыс. грн.

К этой категории относятся, в частности, Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший совет правосудия, Высший антикоррупционный суд и Высшая квалификационная комиссия судей.

В местных судах общей юрисдикции среднее начисленное вознаграждение судей составило 120,3 тыс. грн.

Министерство финансов ежемесячно обновляет дашборд с данными о численности и оплате труда государственных органов. На данный момент последние обнародованные показатели относятся к июлю 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительство предлагает изменить правила вознаграждения руководства "Нафтогаза". В частности, для председателя правления предусматривается квартальная премия в размере до трех месячных окладов и годовая — до 24 окладов. В целом сумма таких премий может достигать 36 месячных окладов в год.

Также Новини.LIVE писали о вакансиях с высокими зарплатами в Украине. В августе в отдельных регионах работодатели были готовы платить до 60 000 грн в месяц специалистам, имеющим соответствующую квалификацию и опыт. Самые высокие выплаты предлагают по профессиям, связанным со сложным оборудованием и высокой ответственностью, — зарплаты до 60 000 грн.

деньги чиновники доходы финансы заработок зарплата
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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