Зарплати чиновників у липні: кому нарахували понад 120 тисяч грн

Чоловік рахує гроші. Фото: Новини.Live

У липні 2026 року середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади становила 66,22 тис. грн. Водночас у трьох держорганах середній показник перевищив 100 тис. грн, а найвищим був у НКРЕКП — 121,1 тис. грн. На цьому тлі уряд також готує зміни в системі оплати праці, зокрема нові підходи до зарплати держслужбовців з 2027 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство фінансів України.

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Скільки в середньому нарахували працівникам держорганів

Міністерство фінансів оновило дані про чисельність працівників і оплату праці в державних органах за липень 2026 року. У дашборді враховуються центральні та місцеві органи влади, а також судові установи. Водночас показники сектору безпеки й оборони до цієї статистики не входять.

Загалом у державних органах фактично працювали 165,4 тис. людей. Це на 1,9 тис. працівників менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із них 108,4 тис. людей працювали у центральних органах державної влади, включно з територіальними підрозділами. Ще 23 тис. припадало на працівників місцевих державних і військових адміністрацій, а 34 тис. — на судові органи.

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Середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади у липні становила 66,22 тис. грн. За рік цей показник зріс приблизно на 5,6 тис. грн.

У Мінфіні зазначають, що на розмір середньої зарплати в липні частково вплинув сезонний фактор. Зокрема, у літній період працівникам могли нараховувати виплати, пов’язані з відпустками та допомогою на оздоровлення.

Де середні виплати перевищили 100 тисяч гривень

Найвищі середні нараховані зарплати у липні зафіксували в кількох центральних державних органах.

Лідером стала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Середня нарахована зарплата її працівників становила 121,1 тис. грн.

Друге місце посів апарат Верховної Ради України — 116 тис. грн у середньому.

На третьому місці опинилося Національне агентство з питань запобігання корупції, де середня нарахована зарплата становила 105,2 тис. грн.

Ще два органи увійшли до п’ятірки з найвищими показниками:

Міністерство цифрової трансформації — 95,3 тис. грн;

Антимонопольний комітет України — 93 тис. грн.

Таким чином, у трьох із п’яти держорганів із найвищими показниками середня нарахована зарплата перевищила 100 тис. грн.

Водночас ці цифри не означають, що кожен працівник відповідного органу отримав понад 100 тисяч гривень. Йдеться саме про середній показник нарахованої зарплати працівників усього органу.

Чому середня зарплата може відрізнятися від місяця до місяця

Розмір середньої нарахованої зарплати залежить не лише від посадових окладів. У конкретному місяці на показник можуть впливати додаткові виплати, передбачені законодавством.

Зокрема, до нарахувань можуть входити компенсації за невикористану відпустку, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, вихідна допомога та інші передбачені законом виплати.

Тому показник за один місяць не варто сприймати як фіксовану щомісячну зарплату кожного працівника. Для коректного порівняння важливо враховувати, що середня сума може змінюватися залежно від структури виплат.

Працівників держорганів стало менше

На тлі зростання середньої нарахованої зарплати кількість фактично працюючих у державних органах за рік скоротилася.

У липні 2026 року таких працівників було 165,4 тис., що на 1,9 тис. менше, ніж у липні 2025 року.

Водночас середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади за цей період зросла на 5,6 тис. грн — до 66,22 тис. грн.

Скільки нарахували суддям

Окремо Мінфін оприлюднив дані про винагороду працівників судових органів. Ці показники не варто безпосередньо порівнювати із зарплатами держслужбовців у міністерствах, оскільки для суддів діє інша система оплати праці.

У липні 2026 року середня нарахована винагорода суддів у вищих судових органах становила 743,55 тис. грн.

До цієї категорії належать, зокрема, Конституційний Суд, Верховний Суд, Вища рада правосуддя, Вищий антикорупційний суд та Вища кваліфікаційна комісія суддів.

У місцевих загальних судах середня нарахована винагорода суддів становила 120,3 тис. грн.

Міністерство фінансів оновлює дашборд із даними про чисельність та оплату праці державних органів щомісяця. Наразі останні оприлюднені показники стосуються липня 2026 року.

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