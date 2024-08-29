Военный сбор повысят на 5% - как это повлияет на зарплаты украинцев

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине власти решительно настроены на существенное повышение военного сбора, который платит каждый гражданин из заработной платы. Это подтверждает доработанный правительственный проект по повышению налогов (проект №11416-д).

Об этом сообщил глава налогового Комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Акцент на повышении военного сбора в законопроекте

По его словам, по результатам рабочей группы по ресурсному законопроекту ожидаемые поступления в государственный бюджет в проекте значительно снизили — в 2024 году вместо 125 млрд грн планируют получить 30 млрд грн.

В доработанном документе оставили намерение повысить для физических лиц военный сбор с 1,5% до 5%.

При этом повышение военного сбора ограничат налоговым периодом, в котором будет отменено военное положение. Он будет направляться через специальный фонд исключительно на финансирование Вооруженных Сил Украины.

Также он рассказал, что налог на сверхприбыль банков убрали, что являлось категорической позицией Минфина и НБУ. Кроме того, уточнили авансовый взнос с АЗС. Относительно увеличения ставки налога на прибыль финучреждений — это оставили на будущее, а не на 2024 год. Убрали 1% военный сбор для юрлиц на едином налоге третьей группы, против чего выступал бизнес.

В Министерстве финансов считают, что увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5% является справедливой мерой в условиях войны, учитывая потребности обеспечения финансирования украинской армии.

Таким образом, из зарплат украинцев будут вычислять в бюджет ежемесячно 5%.

Документу еще предстоит пройти два чтения в Верховной Раде, поэтому его нормы еще могут подкорректировать.

Что еще стоит знать

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций назвали условие, при котором заработную плату учителей могут повысить вдвое. Речь идет о выделении необходимой суммы средств.

Также мы писали, что на Украине компании наращивают задолженность по заработной плате перед своими работниками. Речь идет о почти двух тысячах предприятий, где существуют проблемы с расчетом за работу подчиненным.