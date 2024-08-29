Військовий збір підвищать на 5% — як це вплине на зарплати українців

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні влада рішуче налаштована на суттєве підвищення військового збору, який сплачує кожен громадянин із заробітної плати. Це підтверджує доопрацьований урядовий проєкт щодо підвищення податків (проєкт №11416-д).

Про це повідомив голова податкового Комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Акцент на підвищенні військового збору у законопроєкті

За його словами, за результатами робочої групи щодо ресурсного законопроєкту очікувані надходження до державного бюджету у проєкті значно зменшили — у 2024 році замість 125 млрд грн планують отримати 30 млрд грн.

В доопрацьованому документі залишили намір підвищити для фізичних осіб військовий збір з 1,5% до 5%.

При цьому підвищення військового збору обмежать податковим періодом, в якому буде скасовано воєнний стан. Він буде спрямовуватись через спеціальний фонд виключно на фінансування Збройних сил України.

Також він розповів, що податок на надприбуток банків прибрали, що було категоричною позицією Мінфіну та НБУ. Окрім того, уточнили авансовий внесок з АЗС. Щодо збільшення ставки податку на прибуток фінустанов — це залишили на майбутнє, а не на 2024 рік. Прибрали 1% військовий збір для юросіб на єдиному податку третьої групи, проти чого виступав бізнес.

У Міністерстві фінансів вважають, що збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5% є справедливим заходом в умовах війни, з огляду на потреби забезпечення фінансування української армії.

Таким чином, із зарплат українців вираховуватимуть до бюджету щомісяця 5%.

Документ ще чекає два читання у Верховній Раді, тому його норми ще можуть підкоригувати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій назвали умову, за якої заробітну плату вчителів можуть підвищити вдвічі. Йдеться про виділення необхідної суми коштів.

Також ми писали, що в Україні компанії нарощують заборгованість із заробітної плати перед своїми працівниками. Йдеться про майже дві тисячі підприємств, де існують проблеми із розрахунком за роботу підлеглим.