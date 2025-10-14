Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Микрогранты до 5 тыс. долларов на бизнес — кто может получить

Микрогранты до 5 тыс. долларов на бизнес — кто может получить

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 13:00
Выплаты в 5 тыс. долларов — где украинцы имеют шанс зарегистрироваться в программе помощи
Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Жители Киевского региона имеют последний шанс зарегистрироваться в программе помощи для развития предпринимательства, предусматривающей предоставление финансовых грантов до 5 тыс. долларов. Заявки будут принимать до 15 октября 2025 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БО "Каритас-Спес Украина".

Реклама
Читайте также:

Подробнее о программе помощи для бизнеса

Граждане могут присоединиться к проекту "S.T.A.R.T" по поддержке бизнеса, если живут в Бучанском и Бориспольском районах. В его рамках предусмотрено предоставление средств на поддержку собственного дела для обеспечения стабильного дохода.

Принять участие в программе могут представители микробизнеса, которые только что открыли собственное дело или граждане, которые хотели бы иметь бизнес. А именно:

  1. Начинающие бизнесмены (с имеющимся опытом деятельности до одного года).
  2. Граждане, которые намерены запустить дело, есть четкая идея.
  3. Бизнесмены, у которых нет доступа к финансированию.

Как принять участие в грантовом проекте

Жители Киевского региона должны соответствовать определенным требованиям. В частности, необходимо также иметь одну из уязвимостей:

  • в домохозяйстве есть граждане пожилого возраста (от 60 лет);
  • есть лица с инвалидностью первой-второй группы;
  • есть инвалидность третьей группы, из-за чего ограничена трудоспособность;
  • имеется статус внутренне перемещенного лица;
  • домохозяйство пострадало из-за войны (повреждено жилье, кто-то погиб, нет доходов).

Общий доход домохозяйства в месяц не должен превышать одну минимальную зарплату в 8 тыс. грн на одного человека.

Также не допустят к программе тех, кто уже имел подобную помощь от других организаций.

Те, кто желают принять участие в программе помощи, должны заполнить специальную онлайн-форму.

Победители смогут получить микрогрант от 1 тыс. до 5 тыс. долларов на поддержку бизнеса для обеспечения стабильного дохода.

Ранее мы сообщали о возможности зарегистрироваться в программе поддержки от Всемирной Продовольственной Программы ООН. Она предусматривает предоставление более 200 тыс. грн на бизнес.

Еще рассказывали о том, что граждане, проживающие у линии фронта могут получить денежную помощь на покупку дров. Заявки будут принимать до 24 октября.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации