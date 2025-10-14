Выплаты в 5 тыс. долларов — где украинцы имеют шанс зарегистрироваться в программе помощи

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Жители Киевского региона имеют последний шанс зарегистрироваться в программе помощи для развития предпринимательства, предусматривающей предоставление финансовых грантов до 5 тыс. долларов. Заявки будут принимать до 15 октября 2025 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БО "Каритас-Спес Украина".

Подробнее о программе помощи для бизнеса

Граждане могут присоединиться к проекту "S.T.A.R.T" по поддержке бизнеса, если живут в Бучанском и Бориспольском районах. В его рамках предусмотрено предоставление средств на поддержку собственного дела для обеспечения стабильного дохода.

Принять участие в программе могут представители микробизнеса, которые только что открыли собственное дело или граждане, которые хотели бы иметь бизнес. А именно:

Начинающие бизнесмены (с имеющимся опытом деятельности до одного года). Граждане, которые намерены запустить дело, есть четкая идея. Бизнесмены, у которых нет доступа к финансированию.

Как принять участие в грантовом проекте

Жители Киевского региона должны соответствовать определенным требованиям. В частности, необходимо также иметь одну из уязвимостей:

в домохозяйстве есть граждане пожилого возраста (от 60 лет);

есть лица с инвалидностью первой-второй группы;

есть инвалидность третьей группы, из-за чего ограничена трудоспособность;

имеется статус внутренне перемещенного лица;

домохозяйство пострадало из-за войны (повреждено жилье, кто-то погиб, нет доходов).

Общий доход домохозяйства в месяц не должен превышать одну минимальную зарплату в 8 тыс. грн на одного человека.

Также не допустят к программе тех, кто уже имел подобную помощь от других организаций.

Те, кто желают принять участие в программе помощи, должны заполнить специальную онлайн-форму.

Победители смогут получить микрогрант от 1 тыс. до 5 тыс. долларов на поддержку бизнеса для обеспечения стабильного дохода.

