Головна Фінанси Мікрогранти до 5 тис. доларів на бізнес — хто може отримати

Мікрогранти до 5 тис. доларів на бізнес — хто може отримати

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 13:00
Виплати у 5 тис. доларів — де українці мають шанс зареєструватися у програмі допомоги
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Жителі Київського регіону мають останній шанс зареєструватися у програмі допомоги для розвитку підприємництва, що передбачає надання фінансових грантів до 5 тис. доларів. Заявки прийматимуть до 15 жовтня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БО "Карітас-Спес Україна".

Читайте також:

Детальніше про програму допомоги для бізнесу

Громадяни можуть долучитися до проєкту "S.T.A.R.T" з підтримки бізнесу, якщо мешкають у Бучанському та Бориспільському районах. В його рамках передбачене надання коштів на підтримку власної справи для забезпечення стабільного доходу.

Взяти участь у програмі можуть представники мікробізнесу, які щойно відкрили власну справу чи громадяни, які хотіли б мати бізнес. А саме:

  1. Бізнесмени-початківці (з наявним досвідом діяльності до одного року).
  2. Громадяни, які мають намір запустити справу, є чітка ідея.
  3. Бізнесмени, у яких немає доступу до фінансування.

Як взяти участь у грантовому проєкті

Жителі Київського регіону мають відповідати певним вимогам. Зокрема, необхідно також мати одну з вразливостей: 

  • у домогосподарстві є громадяни похилого віку (від 60 років); 
  • є особи з інвалідністю першої-другої групи;
  • є інвалідність третьої групи, через що обмежено працездатність;
  • наявний статус внутрішньо переміщеної особи;
  • домогосподарство постраждало через війну (пошкоджена оселя, хтось загинув, немає доходів).

Загальний дохід домогосподарства на місяць не повинен перевищувати одну мінімальну зарплату у 8 тис. грн на одну особу.

Також не допустять до програми тих, хто вже мав подібну допомогу від інших організацій.

Ті, хто бажають взяти участь у програмі допомоги, повинні заповнити спеціальну онлайн-форму.

Переможці зможуть отримати мікрогрант від 1 тис. до 5 тис. доларів на підтримку бізнесу для забезпечення стабільного доходу.

Раніше ми повідомляли про можливість зареєструватися у програмі підтримки від Всесвітньої Продовольчої Програми ООН. Вона передбачає надання понад 200 тис. грн на бізнес. 

Ще розповідали про те, що громадяни, які мешкають біля лінії фронту можуть отримати грошову допомогу на купівлю дров. Заявки будуть приймати до 24 жовтня.  

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
