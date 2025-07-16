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Главная Финансы Микрогранты для лиц с инвалидностью — кто получит 54 тыс. грн

Микрогранты для лиц с инвалидностью — кто получит 54 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 11:00
Выплаты для лиц с инвалидностью — кому предоставят микрогранты до 54 тыс. грн
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Граждане, имеющие инвалидность, могут принять участие в программе профессионально-технического обучения в 2025 году. В ее рамках предусмотрено предоставление микрогрантов для собственного дела в размере до 54 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба одного из Центров занятости.

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Как отмечается, реализуют программу профессионально-технического обучения общественная организация "Подольский центр "Гендерный совет" вместе с JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации). Принять участие в конкурсе могут жители Хмельницкой и Красиловской громад, которые имеют инвалидность.

Гражданам предлагают бесплатные учебные курсы:

  • водитель категории В и С;
  • массажист;
  • швея;
  • оператор сельскохозяйственных дронов.

Во время отбора будут учитывать принадлежность к следующим категориям лиц:

  • вынужденные переселенцы (ВПЛ);
  • одинокие родители;
  • многодетные семьи;
  • ветераны войны;
  • домохозяйства, пострадавшие от войны (потеря/ранение члена семьи, потеря/повреждение имущества);
  • домохозяйства возглавляют женщины (при условии нетрудоспособности других членов семьи);
  • домохозяйства, где есть беременные женщины и/или младенец (до шести месяцев)
  • домохозяйства с низким уровнем доходов;
  • временно безработные/люди, которые не имеют постоянной работы.

Преимущество получат участники, которые настроены работать по выбранной специальности.

Те, кто успешно завершит обучение, смогут принять участие в конкурсе на микрогранты в размере до 54 тыс. грн на старт собственного дела.

"После успешного завершения курса вы получите сертификат. После сдачи экзамена в Территориальном сервисном центре — водительское удостоверение", — уточнили в организации.

Как подать заявку для участия в конкурсе

Граждане, желающие принять участие в программе профессионально-технического обучения, должны заполнить специальную анкету.

Конечный срок регистрации — до 28 июля (включительно), решение о результатах отбора сообщат до 15 августа 2025 года.

Предусмотрены следующие этапы участия:

  • регистрация;
  • предварительный отбор;
  • мотивационная беседа;
  • формирование учебных групп;
  • заключение договора;
  • обучение.

Ранее мы писали, что украинцы могут принять участие в программе поддержки от UHF. Выплаты предусмотрены для лиц с инвалидностью I-III групп в Черниговской области.

Также мы рассказывали, что БФ "Каритас Донецк" предоставляет выплаты гражданам в Днепре. В рамках программы поддержки предусмотрены два вида финпомощи.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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