Выплаты для лиц с инвалидностью — кому предоставят микрогранты до 54 тыс. грн

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Граждане, имеющие инвалидность, могут принять участие в программе профессионально-технического обучения в 2025 году. В ее рамках предусмотрено предоставление микрогрантов для собственного дела в размере до 54 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба одного из Центров занятости.

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Как отмечается, реализуют программу профессионально-технического обучения общественная организация "Подольский центр "Гендерный совет" вместе с JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации). Принять участие в конкурсе могут жители Хмельницкой и Красиловской громад, которые имеют инвалидность.

Гражданам предлагают бесплатные учебные курсы:

водитель категории В и С;

массажист;

швея;

оператор сельскохозяйственных дронов.

Во время отбора будут учитывать принадлежность к следующим категориям лиц:

вынужденные переселенцы (ВПЛ);

одинокие родители;

многодетные семьи;

ветераны войны;

домохозяйства, пострадавшие от войны (потеря/ранение члена семьи, потеря/повреждение имущества);

домохозяйства возглавляют женщины (при условии нетрудоспособности других членов семьи);

домохозяйства, где есть беременные женщины и/или младенец (до шести месяцев)

домохозяйства с низким уровнем доходов;

временно безработные/люди, которые не имеют постоянной работы.

Преимущество получат участники, которые настроены работать по выбранной специальности.

Те, кто успешно завершит обучение, смогут принять участие в конкурсе на микрогранты в размере до 54 тыс. грн на старт собственного дела.

"После успешного завершения курса вы получите сертификат. После сдачи экзамена в Территориальном сервисном центре — водительское удостоверение", — уточнили в организации.

Как подать заявку для участия в конкурсе

Граждане, желающие принять участие в программе профессионально-технического обучения, должны заполнить специальную анкету.

Конечный срок регистрации — до 28 июля (включительно), решение о результатах отбора сообщат до 15 августа 2025 года.



Предусмотрены следующие этапы участия:

регистрация;

предварительный отбор;

мотивационная беседа;

формирование учебных групп;

заключение договора;

обучение.

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