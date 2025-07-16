Выплаты для лиц с инвалидностью — кому предоставят микрогранты до 54 тыс. грн

Микрогранты для лиц с инвалидностью — кто получит 54 тыс. грн
Граждане, имеющие инвалидность, могут принять участие в программе профессионально-технического обучения в 2025 году. В ее рамках предусмотрено предоставление микрогрантов для собственного дела в размере до 54 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба одного из Центров занятости.
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Как отмечается, реализуют программу профессионально-технического обучения общественная организация "Подольский центр "Гендерный совет" вместе с JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации). Принять участие в конкурсе могут жители Хмельницкой и Красиловской громад, которые имеют инвалидность.
Гражданам предлагают бесплатные учебные курсы:
- водитель категории В и С;
- массажист;
- швея;
- оператор сельскохозяйственных дронов.
Во время отбора будут учитывать принадлежность к следующим категориям лиц:
- вынужденные переселенцы (ВПЛ);
- одинокие родители;
- многодетные семьи;
- ветераны войны;
- домохозяйства, пострадавшие от войны (потеря/ранение члена семьи, потеря/повреждение имущества);
- домохозяйства возглавляют женщины (при условии нетрудоспособности других членов семьи);
- домохозяйства, где есть беременные женщины и/или младенец (до шести месяцев)
- домохозяйства с низким уровнем доходов;
- временно безработные/люди, которые не имеют постоянной работы.
Преимущество получат участники, которые настроены работать по выбранной специальности.
Те, кто успешно завершит обучение, смогут принять участие в конкурсе на микрогранты в размере до 54 тыс. грн на старт собственного дела.
"После успешного завершения курса вы получите сертификат. После сдачи экзамена в Территориальном сервисном центре — водительское удостоверение", — уточнили в организации.
Как подать заявку для участия в конкурсе
Граждане, желающие принять участие в программе профессионально-технического обучения, должны заполнить специальную анкету.
Конечный срок регистрации — до 28 июля (включительно), решение о результатах отбора сообщат до 15 августа 2025 года.
Предусмотрены следующие этапы участия:
- регистрация;
- предварительный отбор;
- мотивационная беседа;
- формирование учебных групп;
- заключение договора;
- обучение.
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