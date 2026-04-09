Выплаты для уязвимых украинцев: кому Каритас выплатит по 10 800 грн

Денежная помощь от Каритас: где украинцам выплатят 10 800 грн
В апреле 2026 года представительство "Каритас Украины" открыло регистрацию на получение денежной помощи в размере 10 800 грн в Днепропетровской области. Обратиться за выплатами могут жители трех территориальных громад.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию представительства в соцсети Facebook.
Кому доступна денежная помощь от Каритас
Как отмечается, речь идет о реализации программы от "Каритас Каменское" по поддержке домохозяйств с низкими доходами, которые относятся к социально уязвимым.
Зарегистрироваться в программе денежной помощи могут жители нескольких громад Синельниковского района Днепропетровской области:
- Васильковской территориальной громады;
- Дубовиковской территориальной громады;
- Николаевской территориальной громады.
Согласно условиям программы, подать заявку могут исключительно те домохозяйства, которые будут отвечать двум важным условиям:
- доход на одного человека не должен превышать 8 422 грн;
- наличие социальной уязвимости.
Речь идет о таких особых категориях граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке:
- Лица с тяжелыми заболеваниями;
- Одинокая мать/отец/опекун;
- Одинокие пожилые люди (от 55 лет);
- Беременные женщины или матери с детьми до трех лет;
- Многодетные семьи (от трех детей).
Размер помощи и как подать заявку
Граждане, которые соответствуют вышеуказанным условиям, будут иметь право получить денежную помощь в размере 10 800 грн. Для этого необходимо заполнить специальную форму.
Также обязательно необходимо заранее подготовить следующие документы (оригиналы):
- документы каждого члена домохозяйства (паспорта);
- свидетельство о рождении детей до 14 лет;
- идентификационный для каждого совершеннолетнего лица;
- справка переселенца (при наличии);
- реквизиты банковского счета IBAN (карта для выплат)
- документы, подтверждающие социальную уязвимость;
- документ о доходе (в частности, ОК-5, ОК-7);
- заявление на помощь;
- согласие на обработку персональных данных.
