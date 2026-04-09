Денежная помощь от Каритас: где украинцам выплатят 10 800 грн

Денежная помощь от Каритас: где украинцам выплатят 10 800 грн

Дата публикации 9 апреля 2026 11:00
Выплаты для уязвимых украинцев: кому Каритас выплатит по 10 800 грн
Человек держит украинскую валюту в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 года представительство "Каритас Украины" открыло регистрацию на получение денежной помощи в размере 10 800 грн в Днепропетровской области. Обратиться за выплатами могут жители трех территориальных громад.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию представительства в соцсети Facebook.

Кому доступна денежная помощь от Каритас

Как отмечается, речь идет о реализации программы от "Каритас Каменское" по поддержке домохозяйств с низкими доходами, которые относятся к социально уязвимым.

Зарегистрироваться в программе денежной помощи могут жители нескольких громад Синельниковского района Днепропетровской области:

  • Васильковской территориальной громады;
  • Дубовиковской территориальной громады;
  • Николаевской территориальной громады.

Согласно условиям программы, подать заявку могут исключительно те домохозяйства, которые будут отвечать двум важным условиям:

Читайте также:
  • доход на одного человека не должен превышать 8 422 грн;
  • наличие социальной уязвимости.

Речь идет о таких особых категориях граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке:

  1. Лица с тяжелыми заболеваниями;
  2. Одинокая мать/отец/опекун;
  3. Одинокие пожилые люди (от 55 лет);
  4. Беременные женщины или матери с детьми до трех лет;
  5. Многодетные семьи (от трех детей).

Размер помощи и как подать заявку

Граждане, которые соответствуют вышеуказанным условиям, будут иметь право получить денежную помощь в размере 10 800 грн. Для этого необходимо заполнить специальную форму.

Также обязательно необходимо заранее подготовить следующие документы (оригиналы):

  • документы каждого члена домохозяйства (паспорта);
  • свидетельство о рождении детей до 14 лет;
  • идентификационный для каждого совершеннолетнего лица;
  • справка переселенца (при наличии);
  • реквизиты банковского счета IBAN (карта для выплат)
  • документы, подтверждающие социальную уязвимость;
  • документ о доходе (в частности, ОК-5, ОК-7);
  • заявление на помощь;
  • согласие на обработку персональных данных.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев может получить грантовую помощь весной от Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии. В рамках программы гражданам предоставят до 1 300 долларов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что УВКБ ООН снова работает в Николаеве. Подход в предоставлении денежной помощи в рамках программы изменился. В частности, переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои места жительства, получат 12 300 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
