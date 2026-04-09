Выплаты для уязвимых украинцев: кому Каритас выплатит по 10 800 грн

Человек держит украинскую валюту в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 года представительство "Каритас Украины" открыло регистрацию на получение денежной помощи в размере 10 800 грн в Днепропетровской области. Обратиться за выплатами могут жители трех территориальных громад.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию представительства в соцсети Facebook.

Кому доступна денежная помощь от Каритас

Как отмечается, речь идет о реализации программы от "Каритас Каменское" по поддержке домохозяйств с низкими доходами, которые относятся к социально уязвимым.

Зарегистрироваться в программе денежной помощи могут жители нескольких громад Синельниковского района Днепропетровской области:

Васильковской территориальной громады;

Дубовиковской территориальной громады;

Николаевской территориальной громады.

Согласно условиям программы, подать заявку могут исключительно те домохозяйства, которые будут отвечать двум важным условиям:

доход на одного человека не должен превышать 8 422 грн;

наличие социальной уязвимости.

Речь идет о таких особых категориях граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке:

Лица с тяжелыми заболеваниями; Одинокая мать/отец/опекун; Одинокие пожилые люди (от 55 лет); Беременные женщины или матери с детьми до трех лет; Многодетные семьи (от трех детей).

Размер помощи и как подать заявку

Граждане, которые соответствуют вышеуказанным условиям, будут иметь право получить денежную помощь в размере 10 800 грн. Для этого необходимо заполнить специальную форму.

Также обязательно необходимо заранее подготовить следующие документы (оригиналы):

документы каждого члена домохозяйства (паспорта);

свидетельство о рождении детей до 14 лет;

идентификационный для каждого совершеннолетнего лица;

справка переселенца (при наличии);

реквизиты банковского счета IBAN (карта для выплат)

документы, подтверждающие социальную уязвимость;

документ о доходе (в частности, ОК-5, ОК-7);

заявление на помощь;

согласие на обработку персональных данных.

