Выплаты от UNHCR: где принимают заявки на выплату 12 000 грн

Денежная помощь UNHCR: кто из украинцев получит 12 000 грн
14 апреля 2026 года UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев, предоставит финансовую помощь еще в одной прифронтовой громаде по обновленным правилам. Выплаты будут доступны для социально уязвимых категорий граждан
Об этом говорится в сообщении UNHCR в Telegram, передают Новини.LIVE.
Условия предоставления финансовой помощи от UNHCR
UNHCR Ukraine продолжает работать в Сумской области весной текущего года. В частности, на следующей неделе обратиться за выплатами смогут жители Тростянецкой громады, страдающей от российских обстрелов.
В организации напомнили, что правила оказания помощи изменились, теперь предусмотрена не стандартная сумма для всех, а индивидуальная в зависимости от ситуации.
В частности, обратиться за выплатами могут следующие уязвимые категории граждан:
- Домохозяйства, чьи дома повреждены/разрушены из-за атак РФ;
- Семьи, которые потеряли родных из-за вражеских ударов;
- Лица, которые нуждаются в лечении из-за атак;
- Семьи, которые покинули опасные или оккупированные территории;
- Переселенцы, переехавшие за последние шесть месяцев;
- Беженцы, прибывшие из-за границы в течение года;
- ВПЛ, которые за год вернулись на прежний адрес, проживали там от трех месяцев.
Сумма финпомощи и как оформить
В зависимости от ситуации UNHCR Ukraine будет предоставлять такую финансовую поддержку:
- переселенцам, которые переехали менее 45 дней назад, в сумме 12 300 грн на человека;
- ВПЛ, которые покинули места проживания из-за угрозы жизни от 46 дней до шести месяцев назад, в сумме 12 300 грн;
- беженцам, которые вернулись не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад, в 10 800 грн;
- семьям, пострадавшим от обстрелов за последние 45 дней, в сумме 12 300 грн.
Для предварительной регистрации необходимо позвонить в организацию по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00. После этого представители организации пригласят в пункт выдачи помощи.
"Вниманию жителей Тростянецкой громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Тростянец на 14 апреля 2026 (вторник), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что до 15 апреля в одном из регионов ВПО и уязвимые группы жителей могут получить на развитие предпринимательства 32 400 грн. В частности, средства разрешено использовать на нужды бизнеса и обучение.
Еще Новини.LIVE писали, что представители микро-, малого и среднего бизнеса в Харьковской области могут получить помощь от DRC. Речь идет о предоставлении грантов от 43 000 грн на бизнес.
