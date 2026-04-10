Выплаты от UNHCR: где принимают заявки на выплату 12 000 грн

14 апреля 2026 года UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев, предоставит финансовую помощь еще в одной прифронтовой громаде по обновленным правилам. Выплаты будут доступны для социально уязвимых категорий граждан

Условия предоставления финансовой помощи от UNHCR

UNHCR Ukraine продолжает работать в Сумской области весной текущего года. В частности, на следующей неделе обратиться за выплатами смогут жители Тростянецкой громады, страдающей от российских обстрелов.

В организации напомнили, что правила оказания помощи изменились, теперь предусмотрена не стандартная сумма для всех, а индивидуальная в зависимости от ситуации.

В частности, обратиться за выплатами могут следующие уязвимые категории граждан:

Домохозяйства, чьи дома повреждены/разрушены из-за атак РФ; Семьи, которые потеряли родных из-за вражеских ударов; Лица, которые нуждаются в лечении из-за атак; Семьи, которые покинули опасные или оккупированные территории; Переселенцы, переехавшие за последние шесть месяцев; Беженцы, прибывшие из-за границы в течение года; ВПЛ, которые за год вернулись на прежний адрес, проживали там от трех месяцев.

Сумма финпомощи и как оформить

В зависимости от ситуации UNHCR Ukraine будет предоставлять такую финансовую поддержку:

переселенцам, которые переехали менее 45 дней назад, в сумме 12 300 грн на человека;

ВПЛ, которые покинули места проживания из-за угрозы жизни от 46 дней до шести месяцев назад, в сумме 12 300 грн;

беженцам, которые вернулись не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад, в 10 800 грн;

семьям, пострадавшим от обстрелов за последние 45 дней, в сумме 12 300 грн.

Для предварительной регистрации необходимо позвонить в организацию по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00. После этого представители организации пригласят в пункт выдачи помощи.

"Вниманию жителей Тростянецкой громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Тростянец на 14 апреля 2026 (вторник), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

