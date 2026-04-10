Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь UNHCR: кто из украинцев получит 12 000 грн

Денежная помощь UNHCR: кто из украинцев получит 12 000 грн

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 11:04
Выплаты от UNHCR: где принимают заявки на выплату 12 000 грн
Женщина держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

14 апреля 2026 года UNHCR Ukraine, что является представительством Агентства ООН по делам беженцев, предоставит финансовую помощь еще в одной прифронтовой громаде по обновленным правилам. Выплаты будут доступны для социально уязвимых категорий граждан

Об этом говорится в сообщении UNHCR в Telegram, передают Новини.LIVE.

Условия предоставления финансовой помощи от UNHCR

UNHCR Ukraine продолжает работать в Сумской области весной текущего года. В частности, на следующей неделе обратиться за выплатами смогут жители Тростянецкой громады, страдающей от российских обстрелов.

В организации напомнили, что правила оказания помощи изменились, теперь предусмотрена не стандартная сумма для всех, а индивидуальная в зависимости от ситуации.

В частности, обратиться за выплатами могут следующие уязвимые категории граждан:

  1. Домохозяйства, чьи дома повреждены/разрушены из-за атак РФ;
  2. Семьи, которые потеряли родных из-за вражеских ударов;
  3. Лица, которые нуждаются в лечении из-за атак;
  4. Семьи, которые покинули опасные или оккупированные территории;
  5. Переселенцы, переехавшие за последние шесть месяцев;
  6. Беженцы, прибывшие из-за границы в течение года;
  7. ВПЛ, которые за год вернулись на прежний адрес, проживали там от трех месяцев.

Сумма финпомощи и как оформить

В зависимости от ситуации UNHCR Ukraine будет предоставлять такую финансовую поддержку:

  • переселенцам, которые переехали менее 45 дней назад, в сумме 12 300 грн на человека;
  • ВПЛ, которые покинули места проживания из-за угрозы жизни от 46 дней до шести месяцев назад, в сумме 12 300 грн;
  • беженцам, которые вернулись не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад, в 10 800 грн;
  • семьям, пострадавшим от обстрелов за последние 45 дней, в сумме 12 300 грн.

Для предварительной регистрации необходимо позвонить в организацию по графику офиса: пн-пт — 9:00-16:00. После этого представители организации пригласят в пункт выдачи помощи.

"Вниманию жителей Тростянецкой громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Тростянец на 14 апреля 2026 (вторник), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что до 15 апреля в одном из регионов ВПО и уязвимые группы жителей могут получить на развитие предпринимательства 32 400 грн. В частности, средства разрешено использовать на нужды бизнеса и обучение.

Еще Новини.LIVE писали, что представители микро-, малого и среднего бизнеса в Харьковской области могут получить помощь от DRC. Речь идет о предоставлении грантов от 43 000 грн на бизнес.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации