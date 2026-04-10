Виплати для людей похилого віку: де надають 960 доларів навесні

Людина тримає купюри в руках.

У квітні 2026 року у рамках реалізації "Програми екстреної підтримки засобів до існування" громадяни мають шанс отримати на ведення фермерства фінансову допомогу до 960 доларів. Йдеться про підтримку особливо вразливих груп громадян, зокрема людей похилого віку, безробітних та осіб з інвалідністю.

Кому з українців дадуть 960 доларів допомоги

Приймає заявки на надання допомоги Естонська рада у справах біженців, яка працює у Мирівській громаді Дніпропетровської області. Програма покликана надати грошову допомогу для домогосподарств, що постраждали на тлі війни. У пріоритеті на виплати будуть українці, у яких немає стабільної роботи та доходів.

Долучитися до неї запрошують громадян, які входять до списку вразливих категорій населення:

Пенсіонери (більш ніж 60 років); Особи з інвалідністю (першої-другої групи); Громадяни, які мають хронічні хвороби; Внутрішні переселенці; Безробітні; Багатодітні; Неповні родини з дітьми; Сім'ї з дітьми, яким немає двох років.

Грантові кошти можна буде використати у сільському господарстві на такі напрямки:

купівлю великої/дрібної рогатої худоби;

обладнання для виробництва м'яса, молока;

купівлю птиці та обладнання для її вирощування;

обладнання/сировини для бджільництва, бджолиних сімей, вуликів;

ветеринарні послуги;

обладнання/інструменти для переробки харчової продукції;

сировину для виготовлення продукції/надання послуг.

Розміри виплат та коли можна подати заявку

Жителі Дніпропетровській області можуть зареєструватися у програмі підтримки до 13 квітня 2026 року, заповнивши онлайн-форму. Відібраним домогосподарствам виплатять суми, що не перевищуватимуть 960 доларів (еквівалент):

на кролівництво, козівництво, інше тваринництво (вівчарство/нутрії), бджільництво — 29 000 грн;

на птахівництво (виробництво яєць/м'яса) — 30 000 грн;

на свинарство (виробництво м'яса) — 31 000 грн;

на інше сільське господарство (вирощування ягід/овочів) — 31 000 грн;

на виробництво харчової продукції (випічка/виготовлення напівфабрикатів/хліба/тортів) — 42 000 грн;

на розведення корів (виробництво м’ясної/молочної продукції) — 42 000 грн;

на тепличне господарство — 42 000 грн;

на надання послуг (пошив/ремонт одягу/ремесла/будівництво/ремонти/побутові послуги/послуги краси) — 42 000 грн.

