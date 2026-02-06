Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Международная помощь в 10,8 тыс. грн — кто получит в феврале

Международная помощь в 10,8 тыс. грн — кто получит в феврале

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 11:00
Выплата 10,8 тыс. грн для украинских семей — кто может получить в феврале
Мужчина и женщины с бумагами. Фото: Freepik

Этой зимой некоторые граждане могут получить денежную помощь от Международной неправительственной организации "Союз Рабочих Самаритян Германии" (ASB Ukraine). Возможность зарегистрироваться в программе распространилась на большее количество населенных пунктов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Реклама
Читайте также:

Кто может получить денежную помощь зимой

Как отмечается, Международная неправительственная организация "Союз Рабочих Самаритян Германии" принимает заявки на многоцелевую денежную помощь от уязвимых домохозяйств из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Помощь, размером 10,8 тыс. грн на человека на три месяца, призвана покрыть базовые потребности домохозяйств.

В феврале 2026 года предварительная регистрация на получение финпомощи расширилась на Полтавский район.

"Отныне предрегистрация на программу денежной помощи доступна для жителей всего Полтавского района. Ранее участие было возможно только в пределах Полтавской территориальной громады", — объясняют организаторы.

Домохозяйства могут принять участие в программе при соблюдении определенных условий. А именно:

  • проживание на территории Полтавского района Полтавской области;
  • наличие категории уязвимости (одинокий отец/мать/опекуны из числа ВПЛ, имеющие детей);
  • низкий уровень доходов;
  • отсутствие аналогичной денежной помощи от организаций за последние три месяца.

Как подать заявку жителям в Полтавском районе

При условии соблюдения вышеописанных критериев граждане могут заполнить онлайн-форму для регистрации в программе помощи.

В случае отбора заявителям позвонят и пригласят для личной регистрации.

Организаторы отметили, что заполнение формы является предварительным этапом отбора и не есть гарантией получения финансовой помощи.

Тем домохозяйствам, которые проживали в Полтавской тергромаде и заполняли форму в предыдущие дни (с 3 февраля по 5 февраля 2026 года), повторно это делать не нужно. Заявки будут принимать до 8 февраля 2026 года включительно. Однако организация может закрыть форму раньше, если будет достигнуто максимальное количество заявок.

"Союз Рабочих Самаритян Германии" ("Arbeiter Samariter Bund e. V. (ASB)") является гуманитарной неправительственной организацией, работающей в Украине ради поддержки населения, пострадавшего от войны.

Ранее мы писали о проекте поддержки от Каритас. В его рамках граждане, которые переехали в Полтавский регион, смогут получить помощь на аренду.

Также сообщалось, что зимой БФ "Право на защиту" предоставляет выплаты в четырех регионах. Речь идет о денежной помощи в 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации