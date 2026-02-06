Выплата 10,8 тыс. грн для украинских семей — кто может получить в феврале

Мужчина и женщины с бумагами. Фото: Freepik

Этой зимой некоторые граждане могут получить денежную помощь от Международной неправительственной организации "Союз Рабочих Самаритян Германии" (ASB Ukraine). Возможность зарегистрироваться в программе распространилась на большее количество населенных пунктов.

Кто может получить денежную помощь зимой

Как отмечается, Международная неправительственная организация "Союз Рабочих Самаритян Германии" принимает заявки на многоцелевую денежную помощь от уязвимых домохозяйств из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Помощь, размером 10,8 тыс. грн на человека на три месяца, призвана покрыть базовые потребности домохозяйств.

В феврале 2026 года предварительная регистрация на получение финпомощи расширилась на Полтавский район.

"Отныне предрегистрация на программу денежной помощи доступна для жителей всего Полтавского района. Ранее участие было возможно только в пределах Полтавской территориальной громады", — объясняют организаторы.

Домохозяйства могут принять участие в программе при соблюдении определенных условий. А именно:

проживание на территории Полтавского района Полтавской области;

наличие категории уязвимости (одинокий отец/мать/опекуны из числа ВПЛ, имеющие детей);

низкий уровень доходов;

отсутствие аналогичной денежной помощи от организаций за последние три месяца.

Как подать заявку жителям в Полтавском районе

При условии соблюдения вышеописанных критериев граждане могут заполнить онлайн-форму для регистрации в программе помощи.

В случае отбора заявителям позвонят и пригласят для личной регистрации.

Организаторы отметили, что заполнение формы является предварительным этапом отбора и не есть гарантией получения финансовой помощи.

Тем домохозяйствам, которые проживали в Полтавской тергромаде и заполняли форму в предыдущие дни (с 3 февраля по 5 февраля 2026 года), повторно это делать не нужно. Заявки будут принимать до 8 февраля 2026 года включительно. Однако организация может закрыть форму раньше, если будет достигнуто максимальное количество заявок.

"Союз Рабочих Самаритян Германии" ("Arbeiter Samariter Bund e. V. (ASB)") является гуманитарной неправительственной организацией, работающей в Украине ради поддержки населения, пострадавшего от войны.

