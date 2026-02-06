Выплаты от Каритас для переселенцев — где доступна денежная помощь на полгода

Финпомощь от Каритас — где предоставляют выплаты для переселенцев
Этой зимой украинские граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, смогут получить денежную помощь на аренду жилья. Приобщиться к проекту поддержки "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" могут уязвимые категории граждан, которые переехали в Полтавский регион.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на публикации организаторов.
Подробнее о программе помощи на аренду жилья
Реализует проект помощи тем, кто переехал из опасных мест в Полтавскую область, благотворительный фонд "Каритас Полтава", предоставляющий разноплановую соцпомощь населению, попавшему в трудные жизненные ситуации.
Принять участие в программе помощи на покрытие расходов за аренду могут уязвимые группы граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с перемещением в громаду в течение последних 30 дней. Речь идет о:
- Людях с инвалидностью;
- Лицах с тяжелым болезнями;
- Одиноких гражданах в возрасте от 55 лет;
- Домохозяйствах, состоящих из пожилых людей;
- Одиноких матерях/отцах/опекунах несовершеннолетних детей;
- Многодетных семьях, где от трех несовершеннолетних детей;
- Беременных женщинах/матерях с детьми до трех лет.
Важным условием для оказания помощи является отсутствие подобной финпомощи от других организаций и фондов. Также нужно, чтобы средний месячный доход на каждого в семье не превышал 6318 грн.
"Каритас Полтава в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" продолжает регистрацию на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на 6 месяцев в Полтаве и Полтавской области... Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа!", — сообщают организаторы.
Правила регистрации в программе и список документов
При соответствии требованиям программы граждане должны собрать для регистрации следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- справка ВПЛ (полученная не более 30 дней назад);
- счет IBAN;
- документы, подтверждающие критерию уязвимости.
- справка ОК-5 или ОК-7.
Детали по поводу проекта в Полтавской области можно уточнить по номеру: 050 346 4693.
