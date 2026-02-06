Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финпомощь от Каритас — где предоставляют выплаты для переселенцев

Финпомощь от Каритас — где предоставляют выплаты для переселенцев

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 08:00
Выплаты от Каритас для переселенцев — где доступна денежная помощь на полгода
Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

Этой зимой украинские граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, смогут получить денежную помощь на аренду жилья. Приобщиться к проекту поддержки "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" могут уязвимые категории граждан, которые переехали в Полтавский регион.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на публикации организаторов.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о программе помощи на аренду жилья

Реализует проект помощи тем, кто переехал из опасных мест в Полтавскую область, благотворительный фонд "Каритас Полтава", предоставляющий разноплановую соцпомощь населению, попавшему в трудные жизненные ситуации.

Принять участие в программе помощи на покрытие расходов за аренду могут уязвимые группы граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с перемещением в громаду в течение последних 30 дней. Речь идет о:

  1. Людях с инвалидностью;
  2. Лицах с тяжелым болезнями;
  3. Одиноких гражданах в возрасте от 55 лет;
  4. Домохозяйствах, состоящих из пожилых людей;
  5. Одиноких матерях/отцах/опекунах несовершеннолетних детей;
  6. Многодетных семьях, где от трех несовершеннолетних детей;
  7. Беременных женщинах/матерях с детьми до трех лет.

Важным условием для оказания помощи является отсутствие подобной финпомощи от других организаций и фондов. Также нужно, чтобы средний месячный доход на каждого в семье не превышал 6318 грн.

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" продолжает регистрацию на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на 6 месяцев в Полтаве и Полтавской области... Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа!", — сообщают организаторы.

Правила регистрации в программе и список документов

При соответствии требованиям программы граждане должны собрать для регистрации следующие документы:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ (полученная не более 30 дней назад);
  • счет IBAN;
  • документы, подтверждающие критерию уязвимости.
  • справка ОК-5 или ОК-7.

Детали по поводу проекта в Полтавской области можно уточнить по номеру: 050 346 4693.

Ранее мы писали, что этой зимой благотворительный фонд "Право на защиту" предоставит денежную помощь в четырех областях. Речь идет о выплатах в размере в 10,8 тыс. грн.

Также сообщалось, что в одной из прифронтовых областей можно грант на обучение. Его размер может достигать 2 тыс. долларов.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации