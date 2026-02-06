Выплаты от Каритас для переселенцев — где доступна денежная помощь на полгода

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

Этой зимой украинские граждане, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, смогут получить денежную помощь на аренду жилья. Приобщиться к проекту поддержки "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" могут уязвимые категории граждан, которые переехали в Полтавский регион.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на публикации организаторов.

Подробнее о программе помощи на аренду жилья

Реализует проект помощи тем, кто переехал из опасных мест в Полтавскую область, благотворительный фонд "Каритас Полтава", предоставляющий разноплановую соцпомощь населению, попавшему в трудные жизненные ситуации.

Принять участие в программе помощи на покрытие расходов за аренду могут уязвимые группы граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с перемещением в громаду в течение последних 30 дней. Речь идет о:

Людях с инвалидностью; Лицах с тяжелым болезнями; Одиноких гражданах в возрасте от 55 лет; Домохозяйствах, состоящих из пожилых людей; Одиноких матерях/отцах/опекунах несовершеннолетних детей; Многодетных семьях, где от трех несовершеннолетних детей; Беременных женщинах/матерях с детьми до трех лет.

Важным условием для оказания помощи является отсутствие подобной финпомощи от других организаций и фондов. Также нужно, чтобы средний месячный доход на каждого в семье не превышал 6318 грн.

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" продолжает регистрацию на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на 6 месяцев в Полтаве и Полтавской области... Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа!", — сообщают организаторы.

Правила регистрации в программе и список документов

При соответствии требованиям программы граждане должны собрать для регистрации следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

справка ВПЛ (полученная не более 30 дней назад);

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерию уязвимости.

справка ОК-5 или ОК-7.

Детали по поводу проекта в Полтавской области можно уточнить по номеру: 050 346 4693.

