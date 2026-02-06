Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Міжнародна допомога у 10,8 тис. грн — хто отримає у лютому

Міжнародна допомога у 10,8 тис. грн — хто отримає у лютому

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 11:00
Виплата 10,8 тис. грн для українських родин — хто може отримати в лютому
Чоловік та жінки з паперами. Фото: Freepik

Цієї зими деякі громадяни можуть отримати грошову допомогу від Міжнародної неурядової організації "Спілка Робочих Самаритян Німеччини" (ASB Ukraine). Можливість зареєструватися у програмі поширилась на більше населених пунктів.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.  

Реклама
Читайте також:

Хто може отримати грошову допомогу взимку

Як зазначається, Міжнародна неурядова організація "Спілка Робочих Самаритян Німеччини" приймає заявки на багатоцільову грошову допомогу від вразливих домогосподарств з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).  

Допомога, розміром 10,8 тис. грн на особу на три місяці, покликана покрити базові потреби домогосподарств.

У лютому 2026 року попередня реєстрація на отримання фіндопомоги розширилась на Полтавський район.

"Відтепер передреєстрація на програму грошової допомоги доступна для жителів усього Полтавського району. Раніше участь була можлива лише в межах Полтавської територіальної громади", — пояснюють організатори.

Домогосподарства можуть взяти участь у програмі за дотримання певних умов. А саме:

  • проживання на території Полтавського району Полтавської області;
  • наявність категорії вразливості (самотній батько/матір/опікуни з числа ВПО, які мають дітей);
  • низький рівень доходів;
  • відсутність аналогічної грошової допомоги від організацій за останні три місяці.

Як подати заявку жителям у Полтавському районі

За умови дотримання вищеописаних критеріїв громадяни можуть заповнити онлайн-форму для реєстрації у програмі допомоги. 

У разі відбору заявникам зателефонують та запросять для особистої реєстрації.

Організатори зауважили, що заповнення форми є попереднім етапом відбору і не є гарантією отримання фінансової допомоги. 

Тим домогосподарствам, які проживали у Полтавській тергромаді і заповнювали форму у попередні дні (з 3 лютого по 5 лютого 2026 року), повторно це робити не потрібно. Заявки прийматимуть до 8 лютого 2026 року включно. Однак організація може закрити форму раніше, якщо буде досягнута максимальна кількість заявок.

"Спілка Робочих Самаритян Німеччини" ("Arbeiter Samariter Bund e. V. (ASB)") є гуманітарною неурядовою організацією, що працює в Україні заради підтримки населення, постраждалого від війни.

Раніше ми писали про проєкт підтримки від Карітас. В його рамках громадяни, які переїхали у Полтавський регіон, зможуть отримати допомогу на оренду.   

Також повідомлялося, що взимку БФ "Право на захист" надає виплати у чотирьох регіонах. Йдеться про грошову допомогу у 10,8 тис. грн.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації