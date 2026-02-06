Виплата 10,8 тис. грн для українських родин — хто може отримати в лютому

Міжнародна допомога у 10,8 тис. грн — хто отримає у лютому
Цієї зими деякі громадяни можуть отримати грошову допомогу від Міжнародної неурядової організації "Спілка Робочих Самаритян Німеччини" (ASB Ukraine). Можливість зареєструватися у програмі поширилась на більше населених пунктів.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.
Хто може отримати грошову допомогу взимку
Як зазначається, Міжнародна неурядова організація "Спілка Робочих Самаритян Німеччини" приймає заявки на багатоцільову грошову допомогу від вразливих домогосподарств з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Допомога, розміром 10,8 тис. грн на особу на три місяці, покликана покрити базові потреби домогосподарств.
У лютому 2026 року попередня реєстрація на отримання фіндопомоги розширилась на Полтавський район.
"Відтепер передреєстрація на програму грошової допомоги доступна для жителів усього Полтавського району. Раніше участь була можлива лише в межах Полтавської територіальної громади", — пояснюють організатори.
Домогосподарства можуть взяти участь у програмі за дотримання певних умов. А саме:
- проживання на території Полтавського району Полтавської області;
- наявність категорії вразливості (самотній батько/матір/опікуни з числа ВПО, які мають дітей);
- низький рівень доходів;
- відсутність аналогічної грошової допомоги від організацій за останні три місяці.
Як подати заявку жителям у Полтавському районі
За умови дотримання вищеописаних критеріїв громадяни можуть заповнити онлайн-форму для реєстрації у програмі допомоги.
У разі відбору заявникам зателефонують та запросять для особистої реєстрації.
Організатори зауважили, що заповнення форми є попереднім етапом відбору і не є гарантією отримання фінансової допомоги.
Тим домогосподарствам, які проживали у Полтавській тергромаді і заповнювали форму у попередні дні (з 3 лютого по 5 лютого 2026 року), повторно це робити не потрібно. Заявки прийматимуть до 8 лютого 2026 року включно. Однак організація може закрити форму раніше, якщо буде досягнута максимальна кількість заявок.
"Спілка Робочих Самаритян Німеччини" ("Arbeiter Samariter Bund e. V. (ASB)") є гуманітарною неурядовою організацією, що працює в Україні заради підтримки населення, постраждалого від війни.
Раніше ми писали про проєкт підтримки від Карітас. В його рамках громадяни, які переїхали у Полтавський регіон, зможуть отримати допомогу на оренду.
Також повідомлялося, що взимку БФ "Право на захист" надає виплати у чотирьох регіонах. Йдеться про грошову допомогу у 10,8 тис. грн.
Читайте Новини.LIVE!