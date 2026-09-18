Выплаты от ERC Ukraine: где пенсионерам и людям с инвалидностью доступны 43 000 грн

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года жители четырех регионов Украины смогут получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев (ERC Ukraine). Организация начала прием заявок на новую программу по поддержке запуска или возобновления мелкого бизнеса. В ее рамках можно получить финансовые гранты до 43 000 грн.

О том, где и кому доступна регистрация, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто может получить денежную помощь от ERC Ukraine

По данным организаторов, программа "Экстренная поддержка для защиты семейного дохода" реализуется при поддержке Европейского Союза и Гуманитарного фонда для Украины (УГФ).

Она предусматривает предоставление средств на создание или возобновление мелкой предпринимательской деятельности (самозанятости) для последующей продажи продукции или оказания услуг населению. Гранты получат уязвимые домохозяйства, пострадавшие в результате войны.

Выплаты будут доступны:

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Семьям, в которых есть пожилые люди (60+), включая одиноких людей; Домохозяйствам с членами семьи, имеющими особые потребности в области здоровья (инвалидность I–II группы, тяжелые или хронические заболевания); Семьям, в которых есть ветераны войны, завершившие службу; Домохозяйствам, в которых есть хотя бы один безработный человек в возрасте 50–59 лет; Где все члены в возрасте 18–49 лет не имеют работы; Семьям с детьми в возрасте до 18 лет, возглавляемым только одним взрослым; Домохозяйствам с беременными женщинами и детьми до двух лет; Семьям с детьми в возрасте до 18 лет, возглавляемым только одним взрослым; Молодым домохозяйствам (в возрасте до 24 лет включительно); Семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Принять участие смогут как внутренне перемещенные домохозяйства, так и местные жители с низким доходом.

Где доступна новая грантовая программа

География действия программы охватывает громады, расположенные на расстоянии 25 километров и далее от линии боевых действий, в следующих регионах:

Запорожский район Запорожской области;

Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области;

Великоалександровская громада Бериславского района Херсонской области.

Размеры выплат и необходимые документы для регистрации

В рамках программы "Экстренная поддержка для защиты семейного дохода" предусмотрены разные размеры грантов на несколько видов деятельности:

на птицеводство (производство яиц или мяса) — 31 000 грн;

на разведение коров (молочная продукция) — 43 000 грн;

на тепличную хозяйственную деятельность — 43 000 грн;

на разведение свиней (мясная продукция) — 32 000 грн;

на разведение коз/овец/нутрий/кроликов (мясная и молочная продукция) — 30 000 грн;

на пчеловодство (мед/пчелиная продукция) — 30 000 грн;

на прочее сельское хозяйство (растениеводство в открытом грунте) — 32 000 грн;

на производство хлеба, кондитерских изделий и полуфабрикатов, переработку продуктов питания — 43 000 грн;

на оказание услуг (шитье, рукоделие, строительные и прочие услуги, косметические услуги) — 43 000 грн.

"Важно! Выбирайте в заявке тот вид (виды) деятельности, который принесет вам доход в течение трех–шести следующих месяцев. Средства можно использовать для приобретения разных комбинаций товаров и услуг, включая расходы на их доставку и монтаж", — добавляют в организации.

Гражданам, соответствующим условиям, необходимо подать заявку, заполнив специальную форму. Также важно заранее подготовить следующие документы:

справку о статусе ВПЛ (если перемещение произошло более шести месяцев назад);

медицинскую справку о ранении/получении психологических травм в результате боевых действий;

подтверждение факта потери члена семьи в результате боевых действий;

справку об инвалидности вследствие войны;

акт о повреждении или разрушении имущества;

подтверждение проживания в населенном пункте из перечня территорий, где продолжаются или велись боевые действия.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что жителям Донецкой области в сентябре доступна денежная помощь от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. Организация оказывает помощь наиболее уязвимым категориям граждан, в частности пенсионерам и лицам с инвалидностью. В рамках программы граждане могут оформить на трехмесячный период от 10 800.

Также Новини.LIVE писали, что осенью в Тернополе "Каритас Украины" реализует проект поддержки переселенцев. В его рамках можно получить деньги на аренду жилья на полгода. Выплаты доступны семьям, испытывающим социально-экономические трудности. Важно, чтобы среднемесячный доход на каждого члена домохозяйства не превышал 8 400 грн.