Виплати від 10 800 грн: де пенсіонерам гарантують міжнародну допомогу

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці літа 2026 року жителі низки громад однієї з прифронтових областей України мають можливість зареєструватися у міжнародній програмі, що передбачає надання підтримки у вигляді грошової допомоги у розмірі від 10 800 грн на кожного в родині. Заявки можуть подавати вразливі категорії населення, які були змушені переїздити через війну.

Про те, кому надали право оформити виплати, розповідають Новини.LIVE.

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Де гарантують міжнародну грошову допомогу

Можливість подати заявку на міжнародну грошову допомогу доступна жителям Сум та області.

Згідно з умовами програми, оформлення підтримки можливе для чотирьох категорій громадян з числа внутрішньо переміщених осіб чи біженців, переїзд яких був спричинений загрозами для життя, атаками чи обов'язковою евакуацією.

У пріоритеті будуть громадяни, які мають соціально-економічні вразливості — пенсіонери, люди з інвалідністю, самотні матері, малозабезпечені та багатодітні родини, а середньомісячний дохід родини на кожну особу не перевищує 8 300 грн.

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Йдеться про:

Внутрішніх переселенців, виїзд яких відбувся упродовж 45 днів; ВПО, які переїхали протягом періоду: від 46 днів до шести місяців; Біженців, які повернулись з-за кордону у період від трьох місяців до року; Переселенці, які прибули до власних осель у період від трьох місяців до одного року.

Розміри грошової допомоги та як зареєструватися

Громадяни, які мешкають у Сумському регіоні, можуть звернутись для попередньої реєстрації за номером телефону до пункту збору: 063 182 68 38. Також у низці громад працюють мобільні групи. Зокрема, відкрито запис в чергу для прийому у м. Лебедин 28 серпня та реєстрація м. Буринь на 31 серпня.

Після цього рішення про виплату ухвалять на основі особистої співбесіди з фахівцем фонду.

"Очікуйте на дзвінок від працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН і вам повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — йдеться у повідомленні.

Розміри виплат будуть такі:

10 800 грн — для біженців, які повернулися протягом трьох місяців та не більше одного року тому;

12 300 грн — для переселенців, які переїхали за останні 45 днів;

12 300 грн — для ВПО, які виїхали через загрози для життя від 46 днів до пів року;

12 300 грн — для родин, які постраждали через обстріли за останні 45 днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Чернігові громадяни, які залишили власні домівки через загрози від війни, можуть отримати допомогу від БФ "Карітас України". Йдеться про програму за фінпідтримки Сполучених Штатів. Якщо громадяни евакуювалися протягом останніх 45 діб, то отримають виплату у розмірі 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що на Харківщині можна отримати від організації ADRA Ukraine фіндопомогу на опалювальний період. Зокрема, таку можливість надали для вразливих категорій населення. Жителям прифронтової області виплатять по 19 400 грн.