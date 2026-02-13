Выплаты от 33,6 тыс. грн — где доступна грантовая помощь от Caritas-Spes Ukraine

Гранты от 33,6 тыс. грн — кто и как может получить в феврале
В феврале 2026 года стартовала предварительная регистрация на проект помощи от благотворительной организации "Caritas-Spes Ukraine" (Каритас-Спес Украина"), который призван оказать поддержку сельскому хозяйству для уязвимых домохозяйств во время войны. Граждане могут оформить гранты от 33,6 тыс. грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации, передает издание Новини.LIVE.
Подробнее о программе помощи от Caritas-Spes Ukraine
"Каритас-Спес Украина", являющаяся религиозной миссией Римско-Католической Церкви, одной из крупнейших благотворительных организаций, оказывающих помощь для уязвимых слоев населения в Украине, реализует новый проект в конце зимы.
Его целью является оказание поддержки сельским домохозяйствам для восстановления и развития.
"Открыта предварительная регистрация на проект "FARM" — Усиление средств существования в сельском хозяйстве для уязвимых домохозяйств... Ждем ваши заявки, чтобы вместе развивать сельское хозяйство Украины!", — говорится в сообщении.
В рамках проекта граждане смогут получить различные размеры грантовой помощи. А именно:
- Гранты от 33,6 тыс. грн до 125 тыс. грн (учитывая производственный план);
- Дополнительные гранты от 8,4 тыс. — 16,8 тыс. грн после прохождения обучения.
Кто и где может подать заявки на выплаты
Проект доступен в Барвинковской громаде Харьковской области и охватывает такие населенные пункты:
- с. Ивановка;
- с. Дмитровка;
- с. Марьевка;
- с. Красная Балка.
Подавать заявки граждане могут при соблюдении следующих условий:
- есть опыт в сферах растениеводства, животноводства;
- занимаются продажей сельскохозяйственной продукции (не менее 40%);
- имеют доступ к земле от 0,15 до 2 гектаров;
- не имели аналогичной помощи в течение шести месяцев;
- не зарегистрированы как физлица-предприниматели.
Гранты разрешается использовать на покупку семян, удобрений, кормов, на ветеринарные услуги, молодняк животных, инвентарь и ремонты хозяйственных помещений и орошения.
Для того, чтобы подать предварительный запрос, необходимо заполнить специальную форму.
Какая еще есть помощь от Каритас
В феврале действует еще одна программа помощи от Каритас. Речь идет о программе финпомощи для жителей Зеленодольска Криворожского района.
Поддержка предусмотрена представителям уязвимых категорий населения. Размер выплат составляет почти 20 тыс. грн. Средства предоставят домохозяйствам для покрытия расходов в зимний период. А именно на оплату электроэнергии.
Благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" будет принимать заявки 17 февраля 2026 года.
