Выплаты от 33,6 тыс. грн — где доступна грантовая помощь от Caritas-Spes Ukraine

В феврале 2026 года стартовала предварительная регистрация на проект помощи от благотворительной организации "Caritas-Spes Ukraine" (Каритас-Спес Украина"), который призван оказать поддержку сельскому хозяйству для уязвимых домохозяйств во время войны. Граждане могут оформить гранты от 33,6 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации, передает издание Новини.LIVE.

Подробнее о программе помощи от Caritas-Spes Ukraine

"Каритас-Спес Украина", являющаяся религиозной миссией Римско-Католической Церкви, одной из крупнейших благотворительных организаций, оказывающих помощь для уязвимых слоев населения в Украине, реализует новый проект в конце зимы.

Его целью является оказание поддержки сельским домохозяйствам для восстановления и развития.

"Открыта предварительная регистрация на проект "FARM" — Усиление средств существования в сельском хозяйстве для уязвимых домохозяйств... Ждем ваши заявки, чтобы вместе развивать сельское хозяйство Украины!", — говорится в сообщении.



В рамках проекта граждане смогут получить различные размеры грантовой помощи. А именно:

Гранты от 33,6 тыс. грн до 125 тыс. грн (учитывая производственный план); Дополнительные гранты от 8,4 тыс. — 16,8 тыс. грн после прохождения обучения.

Кто и где может подать заявки на выплаты

Проект доступен в Барвинковской громаде Харьковской области и охватывает такие населенные пункты:

с. Ивановка;

с. Дмитровка;

с. Марьевка;

с. Красная Балка.

Подавать заявки граждане могут при соблюдении следующих условий:

есть опыт в сферах растениеводства, животноводства;

занимаются продажей сельскохозяйственной продукции (не менее 40%);

имеют доступ к земле от 0,15 до 2 гектаров;

не имели аналогичной помощи в течение шести месяцев;

не зарегистрированы как физлица-предприниматели.

Гранты разрешается использовать на покупку семян, удобрений, кормов, на ветеринарные услуги, молодняк животных, инвентарь и ремонты хозяйственных помещений и орошения.

Для того, чтобы подать предварительный запрос, необходимо заполнить специальную форму.

Какая еще есть помощь от Каритас

В феврале действует еще одна программа помощи от Каритас. Речь идет о программе финпомощи для жителей Зеленодольска Криворожского района.

Поддержка предусмотрена представителям уязвимых категорий населения. Размер выплат составляет почти 20 тыс. грн. Средства предоставят домохозяйствам для покрытия расходов в зимний период. А именно на оплату электроэнергии.

Благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" будет принимать заявки 17 февраля 2026 года.

Ранее мы писали, что ERC принимает заявки для участия в программе по оказанию поддержки домохозяйствам, пострадавшим от войны. Гражданам доступны до 42 тыс. грн.

Также сообщалось, что NRC в Украине снова планирует открыть регистрацию в программе по оказанию помощи. Средства предоставят тем, кто будет отвечать критериям уязвимости.