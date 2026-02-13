Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Гранты от 33,6 тыс. грн — кто и как может получить в феврале

Гранты от 33,6 тыс. грн — кто и как может получить в феврале

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 13:00
Выплаты от 33,6 тыс. грн — где доступна грантовая помощь от Caritas-Spes Ukraine
Женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

В феврале 2026 года стартовала предварительная регистрация на проект помощи от благотворительной организации "Caritas-Spes Ukraine" (Каритас-Спес Украина"), который призван оказать поддержку сельскому хозяйству для уязвимых домохозяйств во время войны. Граждане могут оформить гранты от 33,6 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации, передает издание Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о программе помощи от Caritas-Spes Ukraine

"Каритас-Спес Украина", являющаяся религиозной миссией Римско-Католической Церкви, одной из крупнейших благотворительных организаций, оказывающих помощь для уязвимых слоев населения в Украине, реализует новый проект в конце зимы.

Его целью является оказание поддержки сельским домохозяйствам для восстановления и развития.

"Открыта предварительная регистрация на проект "FARM" — Усиление средств существования в сельском хозяйстве для уязвимых домохозяйств... Ждем ваши заявки, чтобы вместе развивать сельское хозяйство Украины!", — говорится в сообщении.

В рамках проекта граждане смогут получить различные размеры грантовой помощи. А именно:

  1. Гранты от 33,6 тыс. грн до 125 тыс. грн (учитывая производственный план);
  2. Дополнительные гранты от 8,4 тыс. — 16,8 тыс. грн после прохождения обучения.

Кто и где может подать заявки на выплаты

Проект доступен в Барвинковской громаде Харьковской области и охватывает такие населенные пункты:

  • с. Ивановка;
  • с. Дмитровка;
  • с. Марьевка;
  • с. Красная Балка.

Подавать заявки граждане могут при соблюдении следующих условий:

  • есть опыт в сферах растениеводства, животноводства;
  • занимаются продажей сельскохозяйственной продукции (не менее 40%);
  • имеют доступ к земле от 0,15 до 2 гектаров;
  • не имели аналогичной помощи в течение шести месяцев;
  • не зарегистрированы как физлица-предприниматели.

Гранты разрешается использовать на покупку семян, удобрений, кормов, на ветеринарные услуги, молодняк животных, инвентарь и ремонты хозяйственных помещений и орошения.

Для того, чтобы подать предварительный запрос, необходимо заполнить специальную форму.

Какая еще есть помощь от Каритас

В феврале действует еще одна программа помощи от Каритас. Речь идет о программе финпомощи для жителей Зеленодольска Криворожского района.

Поддержка предусмотрена представителям уязвимых категорий населения. Размер выплат составляет почти 20 тыс. грн. Средства предоставят домохозяйствам для покрытия расходов в зимний период. А именно на оплату электроэнергии.

Благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" будет принимать заявки 17 февраля 2026 года.

Ранее мы писали, что ERC принимает заявки для участия в программе по оказанию поддержки домохозяйствам, пострадавшим от войны. Гражданам доступны до 42 тыс. грн.

Также сообщалось, что NRC в Украине снова планирует открыть регистрацию в программе по оказанию помощи. Средства предоставят тем, кто будет отвечать критериям уязвимости.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации