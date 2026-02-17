Выплаты от UNHCR Ukraine в феврале — как и где можно принять участие семьям

Мужчина и женщины с бумагами. Фото: Freepik

UNHCR Ukraine, представляющая глобальную межправительственную организацию Агентство ООН по делам беженцев, предоставит возможность гражданам одной из прифронтовых громад зарегистрироваться в программе финансовой помощи. Обратиться за выплатами могут наиболее уязвимые слои граждан, в частности семьи с пожилыми людьми.

Об этом передает пресс-центр представительства, информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить помощь от UNHCR Ukraine в феврале

Обратиться за оформлением выплат от UNHCR Ukraine могут жители Тростянецкой громады Сумской области. По правилам программы, денежная поддержка предусмотрена для двух групп населения:

переселенцев (на основе официального статуса, полученного за последние шесть месяцев);

беженцев (на основе документа о факте выезда и возвращения домой).

Необходимо будет иметь доход не выше 6,3 тыс. грн на одного человека и не иметь аналогичных выплат за последние три месяца.

Кроме того, необходимо подпадать под одно из требований уязвимости:

Одинокие мать/отец, которые имеют на содержании малолетних детей/граждан старшего возраста (более 55 лет); Люди в возрасте от 55 лет, которые самостоятельно возглавляют домохозяйства; Одинокие украинцы старшего возраста (более 55 лет), которые содержат малолетних детей; Граждане, у которых диагностирована инвалидность/хронические серьезные заболевания.

Как можно подать заявку для получения выплат

По данным организаторов, жители г. Тростянец смогут зарегистрироваться на 18 февраля на получение денежной помощи, позвонив по телефону (работает по графику офиса в будни — 9:00-16:00): 063 182 68 38.

"Среда 18 февраля 2026 года: г. Тростянец (Тростянецкая ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Заводская, 2А. Часы работы: 10:30 — 14:00", — говорится в сообщении.

Заявители смогут получить по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на каждого в домохозяйстве продолжительностью три месяца). Суммы поступят одним траншем на банковские счета.

Другая помощь для переселенцев и беженцев

В феврале домохозяйства могут получить финподдержку от Норвежского совета по делам беженцев при наличии критериев уязвимости. Средства предоставят тем, кто проживает в районах, пострадавших от войны, или является переселенцами из таких мест.

Выплаты предоставят:

семьям, которые до сих пор проживают на территориях, где продолжаются боевые действия;

домохозяйствам, которые оставили собственные дома из-за войны;

семьям, которые вернулась на деоккупированные территории.

Ранее мы писали, что в одной из прифронтовых областей действует грантовый проект по поддержке хозяйств селян. В его рамках можно получить до 2,8 тыс. долларов.

Еще сообщалось, что ERC принимает заявки на участие в проекте по предоставлению финпомощи семьям, пострадавшим от войны. Гражданам дадут до 42 тыс. грн.