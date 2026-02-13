Выплаты от Каритас — где и кому доступна программа помощи в 20 тыс. грн

Деньги и коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

17 февраля 2026 года благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" будет принимать заявки на денежную помощь в почти 20 тыс. грн в одной из громад. Средства получат семьи, которые относятся к одной из категорий уязвимости, на оплату электроэнергии.

Где доступна программа помощи в 20 тыс. грн

Благотворительный фонд запускает программу финансовой помощи для жителей города Зеленодольск Криворожского района.

Получить поддержку могут представители уязвимых категорий населения, которые еще не пользовались такой помощью. Размер выплаты составит почти 20 тыс. грн на домохозяйство для покрытия расходов в зимний период. Их будут предоставлять только один раз.

Обратиться за помощью могут семьи, которые относятся к одной из следующих категорий уязвимости:

- люди в возрасте от 60 лет;

- лица с инвалидностью;

- семьи с детьми до 3 лет;

- беременные женщины и одинокие матери;

- многодетные семьи (трое и более детей);

- люди с тяжелыми болезнями, в частности онкологическими.

Как зарегистрироваться на выплаты и список документов

Благотворительный фонд вновь откроет регистрацию для жителей города Зеленодольск во вторник, 17 февраля 2026 года (время регистрации: 11.00-14.00). Место проведения регистрации для получения денежной помощи: детский сад "Золушка".

Нужно будет подать:

паспорт и идентификационный код;

выписку из реестра тергромады (если паспорт id-карта);

документ, подтверждающий категорию уязвимости;

справку IBAN.

Деньги можно будет потратить на оплату электрической энергии и предоставить квитанции БФ "Каритас Кривой Рог".

Другая помощь от Каритас

Существует еще одна программа помощи от Каритас — "Инициатива телемедицинской помощи и поддержки жизнедеятельности (V.I.T.A.L.)".

Ее реализует "Каритас Харьков" совместно с "Каритас Украина" и "Каритас Италия" при поддержке Итальянского агентства по вопросам сотрудничества в сфере развития (AICS).

Цель проекта — обеспечить доступ уязвимых жителей Харьковской области к базовым медицинским, психосоциальным и социальным услугам в громадах, пострадавших от войны.

