Виплати у лютому — для кого доступна міжнародна допомога у майже 1 тис. доларів

У двох українських областях домогосподарства, які постраждали через війну, можуть отримати міжнародну фінансову допомогу до 1 тис. доларів. Заявки прийматимуть до 28 лютого 2026 року.

Про те, хто і як може отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Для кого доступна міжнародна допомога у лютому

У рамках "Програми екстреної підтримки засобів до існування" жителі Черкаської та Кіровоградської областей мають змогу поліпшити свій економічний стан через розвиток сільського господарства.

Завдяки такій ініціативі близько однієї тисячі домогосподарств отримають гранти до майже 1 тис. доларів. Надані виплати можна буде використати на новий бізнес чи на відновлення старого.

Взяти участь у програмі зможуть тільки ті громадяни, які мають такі вразливості:

у родині є лише пенсіонери (понад 60 років);

у домогосподарстві є люди з інвалідністю (перша-друга група), хронічними захворюваннями;

родина є переселенцем;

у домогосподарстві є безробітні;

родина має від трьох дітей;

домогосподарства з дітьми до двох років;

неповні родини з дітьми.

За даними організаторів, перевага буде надана заявникам, у яких немає роботи та доходу.

Також важливо, щоб заявник та члени сім'ї не отримували аналогічну допомогу за останній рік.

Суми та як взяти участь у програмі допомоги

Допомога буде надана на різні види діяльності. Найменше надають на кролівництво, козівництво та бджільництво у розмірі 667 доларів (в еквіваленті 29 тис. грн).

На птахівництво можна отримати 690 доларів (30 тис. грн), а на виробництво свинини — 713 доларів (31 тис. грн).

Найбільше нададуть на виробництво м’ясної/молочної продукції, харчову продукцію та послуги у розмірі 966 доларів (еквівалент — 42 тис. грн).



Для цього потрібно заповнити онлайн-форму.

Інша доступна допомога у лютому

Громадяни, які належать до вразливих категорій, можуть отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців.

Подавати заявки на виплати можна до 25 лютого 12:00 на сайті організації.

Пріоритет матимуть ті, хто проживає у районах, що постраждали від війни, або є внутрішніми переселенцями з відповідних територій.

Раніше ми писали, що UNHCR Ukraine надасть фінансову допомогу громадянам прифронтової громади на Сумщині. Заявники можуть отримати по 10,8 тис. грн.

Ще повідомлялося, що у лютому відкрилась реєстрація на проєкт допомоги від БО "Карітас-Спес". В його рамках можна отримати від 33,6 тис. грн.