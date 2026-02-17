Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Міжнародна допомога до 1 тис. доларів — хто і де отримає

Міжнародна допомога до 1 тис. доларів — хто і де отримає

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 11:00
Виплати у лютому — для кого доступна міжнародна допомога у майже 1 тис. доларів
Американська валюта в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У двох українських областях домогосподарства, які постраждали через війну, можуть отримати міжнародну фінансову допомогу до 1 тис. доларів. Заявки прийматимуть до 28 лютого 2026 року.

Про те, хто і як може отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Для кого доступна міжнародна допомога у лютому

У рамках "Програми екстреної підтримки засобів до існування" жителі Черкаської та Кіровоградської областей мають змогу поліпшити свій економічний стан через розвиток сільського господарства.

Завдяки такій ініціативі близько однієї тисячі домогосподарств отримають гранти до майже 1 тис. доларів. Надані виплати можна буде використати на новий бізнес чи на відновлення старого. 

Взяти участь у програмі зможуть тільки ті громадяни, які мають такі вразливості: 

  • у родині є лише пенсіонери (понад 60 років);
  • у домогосподарстві є люди з інвалідністю (перша-друга група), хронічними захворюваннями;
  • родина є переселенцем;
  • у домогосподарстві є безробітні;
  • родина має від трьох дітей;
  • домогосподарства з дітьми до двох років;
  • неповні родини з дітьми.

За даними організаторів, перевага буде надана заявникам, у яких немає роботи та доходу. 

Також важливо, щоб заявник та члени сім'ї не отримували аналогічну допомогу за останній рік.

Суми та як взяти участь у програмі допомоги

Допомога буде надана на різні види діяльності. Найменше надають на кролівництво, козівництво та бджільництво у розмірі 667 доларів (в еквіваленті 29 тис. грн).

На птахівництво можна отримати 690 доларів (30 тис. грн), а на виробництво свинини — 713 доларів (31 тис. грн).

Найбільше нададуть на виробництво м’ясної/молочної продукції, харчову продукцію та послуги у розмірі 966 доларів (еквівалент — 42 тис. грн).
 
Для цього потрібно заповнити онлайн-форму.

Інша доступна допомога у лютому

Громадяни, які належать до вразливих категорій, можуть отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців.

Подавати заявки на виплати можна до 25 лютого 12:00 на сайті організації.

Пріоритет матимуть ті, хто проживає у районах, що постраждали від війни, або є внутрішніми переселенцями з відповідних територій.

Раніше ми писали, що UNHCR Ukraine надасть фінансову допомогу громадянам прифронтової громади на Сумщині. Заявники можуть отримати по 10,8 тис. грн. 

Ще повідомлялося, що у лютому відкрилась реєстрація на проєкт допомоги від БО "Карітас-Спес". В його рамках можна отримати від 33,6 тис. грн. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації