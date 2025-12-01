Выплаты от Mercy Corps — где можно оформить международную помощь от 3 тыс. долларов

Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут присоединиться к программе поддержки сельского хозяйства, которую реализует международная гуманитарная организация "Mercy Corps". В зависимости от вида поддержки можно рассчитывать минимум на 3 тыс. долларов.

Об этом говорится в обнародованной информации пресс-службы Mercy Corps.

Реклама

Читайте также:

Что известно о помощи от Mercy Corps

Как отмечается, доступ к программе поддержки сельского хозяйства Украины (UASP) стал возможным благодаря деятельности международной гуманитарной организации "Mercy Corps" и финансовой поддержке Фонда Говарда Г. Баффета.

Программа призвана обеспечить финансовую помощь домохозяйствам и фермерам для восстановления сельскохозяйственной деятельности, преодоления последствий войны и поддержки пострадавших местных и внутренне перемещенных семей, а также малого и среднего бизнеса.

За последние два года деятельности организации помощь получили более чем 1,5 тыс. мелких фермеров, 133 владельцев малого и 48 владельцев среднего аграрного бизнеса, проведено обучение для более чем 400 женщин, занимающихся фермерством, предоставлено более двух тысяч консультаций юристов.

Кто сможет присоединиться к программе и размеры помощи

Принять участие в программе помощи смогут домохозяйства и мелкие фермеры, малый и средний агробизнес, учреждения, предоставляющие услуги агросектору, женщины-фермеры, аграрии, которым нужна юридическая помощь.

Размер помощи для каждого претендента будет индивидуальным, в среднем предоставляют:

для домохозяйств и мелких фермеров — 3 тыс. долларов;

малого агробизнеса — 75 тыс. долларов;

среднего агробизнеса — 150 тыс. долларов;

учреждениям, предоставляющим услуги аграрному сектору — 150 тыс. долларов;

женщинам-фермеров — 7 тыс. долларов;

аграриям, которые нуждаются в консультациях юристов — 75% оплаты от стоимости услуги.

Реализуют программу помощи в следующих областях:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Киевской;

Кировоградской;

Николаевской;

Полтавской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черкасской;

Черниговской.

Подробности относительно того, как можно подать заявки, доступны на официальном сайте программы.

Ранее мы писали, что в одной из областей жители могут получить помощь от Каритас. Некоторым предоставят деньги на покупку дров на зиму.

Еще мы рассказывали, какие действуют условия предоставления помощи для малообеспеченных семей в 2025 году. На право влияет, в частности, то, проживает ли семья в Украине.