Выплаты от Mercy Corps — где можно оформить международную помощь от 3 тыс. долларов

Международная помощь для украинцев — как получить 3 тыс. долларов
Украинцы могут присоединиться к программе поддержки сельского хозяйства, которую реализует международная гуманитарная организация "Mercy Corps". В зависимости от вида поддержки можно рассчитывать минимум на 3 тыс. долларов.
Об этом говорится в обнародованной информации пресс-службы Mercy Corps.
Что известно о помощи от Mercy Corps
Как отмечается, доступ к программе поддержки сельского хозяйства Украины (UASP) стал возможным благодаря деятельности международной гуманитарной организации "Mercy Corps" и финансовой поддержке Фонда Говарда Г. Баффета.
Программа призвана обеспечить финансовую помощь домохозяйствам и фермерам для восстановления сельскохозяйственной деятельности, преодоления последствий войны и поддержки пострадавших местных и внутренне перемещенных семей, а также малого и среднего бизнеса.
За последние два года деятельности организации помощь получили более чем 1,5 тыс. мелких фермеров, 133 владельцев малого и 48 владельцев среднего аграрного бизнеса, проведено обучение для более чем 400 женщин, занимающихся фермерством, предоставлено более двух тысяч консультаций юристов.
Кто сможет присоединиться к программе и размеры помощи
Принять участие в программе помощи смогут домохозяйства и мелкие фермеры, малый и средний агробизнес, учреждения, предоставляющие услуги агросектору, женщины-фермеры, аграрии, которым нужна юридическая помощь.
Размер помощи для каждого претендента будет индивидуальным, в среднем предоставляют:
- для домохозяйств и мелких фермеров — 3 тыс. долларов;
- малого агробизнеса — 75 тыс. долларов;
- среднего агробизнеса — 150 тыс. долларов;
- учреждениям, предоставляющим услуги аграрному сектору — 150 тыс. долларов;
- женщинам-фермеров — 7 тыс. долларов;
- аграриям, которые нуждаются в консультациях юристов — 75% оплаты от стоимости услуги.
Реализуют программу помощи в следующих областях:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Полтавской;
- Одесской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черкасской;
- Черниговской.
Подробности относительно того, как можно подать заявки, доступны на официальном сайте программы.
