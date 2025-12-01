Видео
Международная помощь для украинцев — как получить 3 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 13:05
Выплаты от Mercy Corps — где можно оформить международную помощь от 3 тыс. долларов
Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут присоединиться к программе поддержки сельского хозяйства, которую реализует международная гуманитарная организация "Mercy Corps". В зависимости от вида поддержки можно рассчитывать минимум на 3 тыс. долларов.

Об этом говорится в обнародованной информации пресс-службы Mercy Corps.

Читайте также:

Что известно о помощи от Mercy Corps

Как отмечается, доступ к программе поддержки сельского хозяйства Украины (UASP) стал возможным благодаря деятельности международной гуманитарной организации "Mercy Corps" и финансовой поддержке Фонда Говарда Г. Баффета.

Программа призвана обеспечить финансовую помощь домохозяйствам и фермерам для восстановления сельскохозяйственной деятельности, преодоления последствий войны и поддержки пострадавших местных и внутренне перемещенных семей, а также малого и среднего бизнеса.

За последние два года деятельности организации помощь получили более чем 1,5 тыс. мелких фермеров, 133 владельцев малого и 48 владельцев среднего аграрного бизнеса, проведено обучение для более чем 400 женщин, занимающихся фермерством, предоставлено более двух тысяч консультаций юристов.

Кто сможет присоединиться к программе и размеры помощи

Принять участие в программе помощи смогут домохозяйства и мелкие фермеры, малый и средний агробизнес, учреждения, предоставляющие услуги агросектору, женщины-фермеры, аграрии, которым нужна юридическая помощь.

Размер помощи для каждого претендента будет индивидуальным, в среднем предоставляют:

  • для домохозяйств и мелких фермеров — 3 тыс. долларов;
  • малого агробизнеса — 75 тыс. долларов;
  • среднего агробизнеса — 150 тыс. долларов;
  • учреждениям, предоставляющим услуги аграрному сектору — 150 тыс. долларов;
  • женщинам-фермеров — 7 тыс. долларов;
  • аграриям, которые нуждаются в консультациях юристов — 75% оплаты от стоимости услуги.

Реализуют программу помощи в следующих областях:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Киевской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Полтавской;
  • Одесской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черкасской;
  • Черниговской.

Подробности относительно того, как можно подать заявки, доступны на официальном сайте программы.

Ранее мы писали, что в одной из областей жители могут получить помощь от Каритас. Некоторым предоставят деньги на покупку дров на зиму.

Еще мы рассказывали, какие действуют условия предоставления помощи для малообеспеченных семей в 2025 году. На право влияет, в частности, то, проживает ли семья в Украине.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
