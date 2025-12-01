Відео
Головна Фінанси Міжнародна допомога для українців — як отримати 3 тис. доларів

Міжнародна допомога для українців — як отримати 3 тис. доларів

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 13:05
Виплати від Mercy Corps — де можна оформити міжнародну допомогу від 3 тис. доларів
Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть долучитися до програми підтримки сільського господарства, яку реалізує міжнародна гуманітарна організація "Mercy Corps". Залежно від виду підтримки можна розраховувати щонайменше на 3 тис. доларів.

Про це йдеться в оприлюдненій інформації пресслужби Mercy Corps.

Читайте також:

Що відомо про допомогу від Mercy Corps

Як зазначається, доступ до програми підтримки сільського господарства України (UASP) став можливим завдяки діяльності міжнародної гуманітарної організації "Mercy Corps" та фінансової підтримки Фонду Говарда Г. Баффета. 

Програма покликана забезпечити фінансову допомогу домогосподарствам та фермерам для відновлення сільськогосподарської діяльності, подолання наслідків війни та підтримки постраждалих місцевих та внутрішньо переміщених родин, а також малого та середнього бізнесу.

За останні два роки діяльності організації допомогу отримали більш ніж 1,5 тис. дрібних фермерів, 133 власників малого та 48 власників середнього аграрного бізнесу, проведено навчання для більш ніж 400 жінок, які займаються фермерством, надано понад дві тисячі консультацій юристів.

Хто зможе долучитися до програми та розміри допомоги

Взяти участь у програмі допомоги зможуть домогосподарства та дрібні фермери, малий та середній агробізнес, установи, що надають послуги агросектору, жінки-фермерки, аграрії, яким потрібна юридична допомога.

Розмір допомоги для кожного претендента буде індивідуальним, у середньому надають:

  • для домогосподарств та дрібних фермерів — 3 тис. доларів;
  • малого агробізнесу — 75 тис. доларів;
  • середнього агробізнесу — 150 тис. доларів;
  • установам, що надають послуги аграрному сектору — 150 тис. доларів;
  • жінкам-фермеркам — 7 тис. доларів;
  • аграріям, які потребують консультацій юристів — 75% оплати від вартості послуги.

Реалізують програму допомоги в наступних областях:

  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Київській; 
  • Кіровоградській; 
  • Миколаївській;
  • Полтавській;
  • Одеській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській; 
  • Черкаській;
  • Чернігівській.

Подробиці щодо того, як можна подати заявки, доступні на офіційному сайті програми.  

Раніше ми писали, що в одній з областей жителі можуть отримати допомогу від Карітас. Декому нададуть гроші на купівлю дров на зиму

Ще ми розповідали, які діють умови надання допомоги для малозабезпечених родин у 2025 році. На право вливає, зокрема, те, чи проживає родина в Україні.   

виплати фінансова допомога гроші бізнес грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
