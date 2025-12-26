Выплаты от Каритас до 43 тыс. грн — кто имеет право и необходимые документы

Граждане в центре временного размещения. Фото: suspilne.media

В конце декабря 2025 года жители одного из украинских регионов могут присоединиться к проекту Emergency Appeal, предусматривающему предоставление денежной помощи. Выплаты смогут получить семьи, пострадавшие от боевых действий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации Caritas-Spes Kharkiv.

Подробнее о программе помощи от Каритас

Как отмечается, в декабре проект Emergency Appeal 2025 по оказанию финансовой поддержки для граждан реализуют в Харьковской области.

По правилам проекта, помощь могут получить граждане, пострадавшие из-за боевых действий в прифронтовых районах области не более 30 дней назад.

Подавать заявки на участие в проекте могут граждане при следующих условиях:

если потеряли имущество/получили ранения из-за боевых действий (максимально 30 дней назад);

если заявители были эвакуированы/самоэвакуированы по официальному приказу за последний месяц;

не получали помощь от других организаций в течение последних трех месяцев.

"Мы поддерживаем тех, кому другие организации еще не помогали или помогли частично... Важно: если событие было более 30 дней назад — к сожалению, помощь не предоставляется", — уточняют в пресс-службе благотворительной организации.

Размер помощи и необходимые документы

Согласно правилам проекта, размер финансовой помощи от благотворительной организации Caritas-Spes Kharkiv составит 10,8 тыс. грн на одного человека (по 3,6 тыс. грн/месяц в течение трех месяцев). Максимум домохозяйство сможет рассчитывать на выплаты для четырех человек, то есть на 43,2 тыс. грн.

Если граждане подпадают под требования и хотят присоединиться к проекту Emergency Appeal, чтобы получить денежную помощь, можно обратиться на горячую линию (с 10:00 до 15:00) для консультаций по номеру: 380673085299.

Заранее необходимо подготовить следующие документы (подойдут также электронные документы из "Дії") для каждого лица, подающего заявку:

паспорт/ID-карта;

идентификационный код;

временный вид на жительство;

справка ВПЛ, если эвакуация произошла за последние 30 дней;

реквизиты банковского счета;

минимум два документа для подтверждения уязвимости.

