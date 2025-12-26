Видео
Денежная помощь от Каритас — как получить до 43 тыс. грн

Денежная помощь от Каритас — как получить до 43 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 11:00
Выплаты от Каритас до 43 тыс. грн — кто имеет право и необходимые документы
Граждане в центре временного размещения. Фото: suspilne.media

В конце декабря 2025 года жители одного из украинских регионов могут присоединиться к проекту Emergency Appeal, предусматривающему предоставление денежной помощи. Выплаты смогут получить семьи, пострадавшие от боевых действий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительной организации Caritas-Spes Kharkiv.

Читайте также:

Подробнее о программе помощи от Каритас

Как отмечается, в декабре проект Emergency Appeal 2025 по оказанию финансовой поддержки для граждан реализуют в Харьковской области.

По правилам проекта, помощь могут получить граждане, пострадавшие из-за боевых действий в прифронтовых районах области не более 30 дней назад.

Подавать заявки на участие в проекте могут граждане при следующих условиях:

  • если потеряли имущество/получили ранения из-за боевых действий (максимально 30 дней назад);
  • если заявители были эвакуированы/самоэвакуированы по официальному приказу за последний месяц;
  • не получали помощь от других организаций в течение последних трех месяцев.

"Мы поддерживаем тех, кому другие организации еще не помогали или помогли частично... Важно: если событие было более 30 дней назад — к сожалению, помощь не предоставляется", — уточняют в пресс-службе благотворительной организации.

Размер помощи и необходимые документы

Согласно правилам проекта, размер финансовой помощи от благотворительной организации Caritas-Spes Kharkiv составит 10,8 тыс. грн на одного человека (по 3,6 тыс. грн/месяц в течение трех месяцев). Максимум домохозяйство сможет рассчитывать на выплаты для четырех человек, то есть на 43,2 тыс. грн.

Если граждане подпадают под требования и хотят присоединиться к проекту Emergency Appeal, чтобы получить денежную помощь, можно обратиться на горячую линию (с 10:00 до 15:00) для консультаций по номеру: 380673085299.

Заранее необходимо подготовить следующие документы (подойдут также электронные документы из "Дії") для каждого лица, подающего заявку:

  • паспорт/ID-карта;
  • идентификационный код;
  • временный вид на жительство;
  • справка ВПЛ, если эвакуация произошла за последние 30 дней;
  • реквизиты банковского счета;
  • минимум два документа для подтверждения уязвимости.

Ранее мы сообщали, что с января 2026 года в ряде регионов будет действовать программа помощи от УВКБ ООН. Речь идет о выплатах в 10,8 тыс. грн.

Еще мы писали, что украинские граждане имеют возможность получить выплаты на коммунальные услуги в 19,4 тыс. грн. Программа действует только в одной из прифронтовых громад.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
