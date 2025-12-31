Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь от США — кто и где может подать заявку

Денежная помощь от США — кто и где может подать заявку

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 08:00
Выплаты для уязвимых категорий украинцев — где стартовала регистрация на финпомощь от США
Иностранная валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане из числа уязвимых категорий могут получить денежную помощь в рамках проекта, который реализует благотворительный фонд "Руки милости" при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. Объем помощи ограничен, ведь рассчитан исключительно на жителей одной из громад Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Руки милости" в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о программе по оказанию денежной помощи

Как отмечается, началась регистрация на денежную помощь в рамках программы "Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи населению, пострадавшему от конфликта в Украине", от организации "Руки милости"/Arms of Mercy, работающей в Украине в рамках Консорциума по реагированию на чрезвычайные ситуации в Украине и финансовой поддержки правительства Соединенных Штатов.

Целью программы является оказание помощи населению, которое находится в сложных условиях на территориях, существенно пострадавших от российской агрессии, и прифронтовых районах. Участие в программе будет доступно для жителей Солонянской громады Днепропетровской области.

Программа направлена на поддержку исключительно уязвимых категорий населения и людей, пострадавших в результате войны в Украине.

Как подать заявку на финансовую помощь на Днепропетровщине

По информации БФ "Руки милости", регистрация на оформление помощи возможна только по предварительной записи. Граждане, проживающие в Солонянской громаде Днепропетровской области, могут принять участие в программе помощи, заполнив специальную онлайн-анкету.

В то же время, организаторы отметили, что могут отказать претендентам в предоставлении помощи, если до этого получали аналогичную помощь.

"Обращаем Ваше внимание, что в случае получения помощи в предыдущей фазе проекта (в течение 2023-2025 года по этому же проекту от World Vision, ОО "Молодежное Движение "Будь Свободен", БО "БФ "Руки милости"ОО "Ответственные граждане" и "Венгерская экуменическая служба помощи" (HIA) кем-либо из членов семьи, Вам будет отказано в получении помощи в текущей фазе", — говорится в пояснении фонда.

Проект реализуют благодаря поддержке американского народа через Правительство Соединенных Штатов, Консорциум Реагирования, Acted Ukraine, World Vision Ukraine совместно с БФ "Руки милости".

Ранее мы писали, что уязвимые категории населения могут получить финпомощь на оплату коммунальных услуг. БФ "Руки друзей" предоставит 19 тыс. грн на отопление.

Еще рассказывали, что в январе 2026 года УВКБ ООН возобновит прием заявок на предоставление финпомощи в Запорожье. Речь идет о выплатах в размере 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации