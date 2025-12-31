Выплаты для уязвимых категорий украинцев — где стартовала регистрация на финпомощь от США

Иностранная валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане из числа уязвимых категорий могут получить денежную помощь в рамках проекта, который реализует благотворительный фонд "Руки милости" при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов. Объем помощи ограничен, ведь рассчитан исключительно на жителей одной из громад Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Руки милости" в соцсети Facebook.

Подробнее о программе по оказанию денежной помощи

Как отмечается, началась регистрация на денежную помощь в рамках программы "Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи населению, пострадавшему от конфликта в Украине", от организации "Руки милости"/Arms of Mercy, работающей в Украине в рамках Консорциума по реагированию на чрезвычайные ситуации в Украине и финансовой поддержки правительства Соединенных Штатов.

Целью программы является оказание помощи населению, которое находится в сложных условиях на территориях, существенно пострадавших от российской агрессии, и прифронтовых районах. Участие в программе будет доступно для жителей Солонянской громады Днепропетровской области.

Программа направлена на поддержку исключительно уязвимых категорий населения и людей, пострадавших в результате войны в Украине.

Как подать заявку на финансовую помощь на Днепропетровщине

По информации БФ "Руки милости", регистрация на оформление помощи возможна только по предварительной записи. Граждане, проживающие в Солонянской громаде Днепропетровской области, могут принять участие в программе помощи, заполнив специальную онлайн-анкету.

В то же время, организаторы отметили, что могут отказать претендентам в предоставлении помощи, если до этого получали аналогичную помощь.

"Обращаем Ваше внимание, что в случае получения помощи в предыдущей фазе проекта (в течение 2023-2025 года по этому же проекту от World Vision, ОО "Молодежное Движение "Будь Свободен", БО "БФ "Руки милости"ОО "Ответственные граждане" и "Венгерская экуменическая служба помощи" (HIA) кем-либо из членов семьи, Вам будет отказано в получении помощи в текущей фазе", — говорится в пояснении фонда.

Проект реализуют благодаря поддержке американского народа через Правительство Соединенных Штатов, Консорциум Реагирования, Acted Ukraine, World Vision Ukraine совместно с БФ "Руки милости".

