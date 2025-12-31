Виплати для ВПО — де українцям доступна міжнародна фінансова допомога

Жінка та чоловік з паперами. Фото: Freepik

Благодійна організація "Армії Спасіння" реалізує програму фінансової підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Українці можуть подати заявки в одному з міст.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у соцмережі Facebook.

Детальніше про допомогу для ВПО

"Армія Спасіння" є міжнародною християнською благодійною організацією та частиною Всесвітньої християнської церкви, заснованою у 1865 році у Британії. На сьогодні її відділення та різноманітні центри діють у 127 країнах світу.

Зокрема, одне з відділень організації працює у місті Вінниця та надає широку психологічну та гуманітарну підтримку громадянам, які були змушені залишити свої домівки у зв'язку з війною.

Взимку благодійна організація продовжує приймати звернення від внутрішньо переміщених осіб на надання фінансової допомоги.

Як зазначається, претендувати на грошову допомогу можуть переселенці у разі дотримання двох важливих умов:

Тимчасове проживання у Вінниці; Відсутність допомоги від "Армії Спасіння" раніше.

Як подати заявку на отримання допомоги

В організації зауважили, що громадяни, які підпадають під вищевказані критерії, можуть звернутися за оформленням допомоги.

Попри закриття онлайн-форми реєстрації, громадяни можуть подавати власну інформацію як ВПО міста Вінниця на номер у Viber: 067 471 19 59.

Телефонувати у разі появи запитань щодо надання фінансової допомоги можна з вівторка по п'ятницю з 10:00 по 15:00.

У повідомленні необхідно буде зазначити наступні дані:

прізвище, ім'я та по батькові;

ідентифікаційний код;

номер телефону;

номер довідки внутрішнього переселенця.

"Після обробки інформації чекайте відповідь. Допомога надається особам ВПО міста Вінниця, які жодного разу не отримували допомогу від Армії Спасіння. Отримання допомоги можливо особисто в руки отримувачем або по офіційному дорученню. Допомога не надсилається поштою", — пояснили в організації.

