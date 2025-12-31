Виплати для ВПО — де українцям доступна міжнародна фінансова допомога

Міжнародна фіндопомога — де надають підтримку ВПО взимку
Благодійна організація "Армії Спасіння" реалізує програму фінансової підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Українці можуть подати заявки в одному з міст.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у соцмережі Facebook.
Детальніше про допомогу для ВПО
"Армія Спасіння" є міжнародною християнською благодійною організацією та частиною Всесвітньої християнської церкви, заснованою у 1865 році у Британії. На сьогодні її відділення та різноманітні центри діють у 127 країнах світу.
Зокрема, одне з відділень організації працює у місті Вінниця та надає широку психологічну та гуманітарну підтримку громадянам, які були змушені залишити свої домівки у зв'язку з війною.
Взимку благодійна організація продовжує приймати звернення від внутрішньо переміщених осіб на надання фінансової допомоги.
Як зазначається, претендувати на грошову допомогу можуть переселенці у разі дотримання двох важливих умов:
- Тимчасове проживання у Вінниці;
- Відсутність допомоги від "Армії Спасіння" раніше.
Як подати заявку на отримання допомоги
В організації зауважили, що громадяни, які підпадають під вищевказані критерії, можуть звернутися за оформленням допомоги.
Попри закриття онлайн-форми реєстрації, громадяни можуть подавати власну інформацію як ВПО міста Вінниця на номер у Viber: 067 471 19 59.
Телефонувати у разі появи запитань щодо надання фінансової допомоги можна з вівторка по п'ятницю з 10:00 по 15:00.
У повідомленні необхідно буде зазначити наступні дані:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- ідентифікаційний код;
- номер телефону;
- номер довідки внутрішнього переселенця.
"Після обробки інформації чекайте відповідь. Допомога надається особам ВПО міста Вінниця, які жодного разу не отримували допомогу від Армії Спасіння. Отримання допомоги можливо особисто в руки отримувачем або по офіційному дорученню. Допомога не надсилається поштою", — пояснили в організації.
