Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Каритас окажет помощь пенсионерам и людям с инвалидностью

Каритас окажет помощь пенсионерам и людям с инвалидностью

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 08:00
Выплаты от Каритас — кто получит из пенсионеров и людей с инвалидностью
Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В конце 2025 года граждане из числа уязвимых категорий могут подать заявки на участие в проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", предусматривающем оказание помощи на полгода. В частности, деньги смогут получить некоторые пенсионеры и люди с инвалидностью.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кто и где сможет оформить помощь от Каритас

Речь идет о реализации программы поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), предусматривающей предоставление финпомощи на проживание продолжительностью на полгода, от благотворительного фонда "Каритас Кривой Рог".

Реклама
Читайте также:

Приобщиться к ней смогут граждане, прибывшие из опасных районов в Кривой Рог и Криворожский район Днепропетровской области.

Средства на аренду жилья предоставят тем из переселенцев, которые приехали с оккупированных территорий или из мест, где происходят боевые действия, не более 30 дней назад.

В приоритетном списке на выплаты будут граждане с уязвимостями. Речь идет о:

  1. Беременных женщинах/кормящих матерях с детьми, которым не больше трех лет;
  2. Семьях с тремя и более детьми;
  3. Одиноких матерях/отцах/опекунах;
  4. Гражданах, у которых есть первая или вторая группа инвалидности;
  5. Тяжелобольных граждан;
  6. Пожилых людей, которым более 60 лет, и живут одиноко.

Контакты для получения помощи

Тем гражданам, которые будут подпадать под требования программы БФ "Каритас Кривой Рог", нужно будет обратиться за получением консультаций по финпомощи в будни (с 10:00 до 16:00) по следующим контактным номерам телефонов:

  • 067-280-94-59;
  • 067-454-27-22.

Согласно правилам, если организаторы утвердят право на выплаты, то претендентам гарантируют финподдержку сроком на полгода.

допомога українцям
Контактные номера. Источник: БФ "Каритас Кривой Рог"

Благотворители отметили, что соответствующая программа помощи стала возможной благодаря финансовой поддержке США.

Ранее мы писали, что в декабре жители одного из регионов смогут принять участие в проекте Emergency Appeal. В его рамках можно будет получить до 43 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что украинцы смогут присоединиться к программе предоставления финпомощи от БФ "Ангелы Спасения". В декабре она доступна в Харьковской и Донецкой областях.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации