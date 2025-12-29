Выплаты от Каритас — кто получит из пенсионеров и людей с инвалидностью

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В конце 2025 года граждане из числа уязвимых категорий могут подать заявки на участие в проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", предусматривающем оказание помощи на полгода. В частности, деньги смогут получить некоторые пенсионеры и люди с инвалидностью.



Кто и где сможет оформить помощь от Каритас

Речь идет о реализации программы поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), предусматривающей предоставление финпомощи на проживание продолжительностью на полгода, от благотворительного фонда "Каритас Кривой Рог".

Приобщиться к ней смогут граждане, прибывшие из опасных районов в Кривой Рог и Криворожский район Днепропетровской области.

Средства на аренду жилья предоставят тем из переселенцев, которые приехали с оккупированных территорий или из мест, где происходят боевые действия, не более 30 дней назад.

В приоритетном списке на выплаты будут граждане с уязвимостями. Речь идет о:

Беременных женщинах/кормящих матерях с детьми, которым не больше трех лет; Семьях с тремя и более детьми; Одиноких матерях/отцах/опекунах; Гражданах, у которых есть первая или вторая группа инвалидности; Тяжелобольных граждан; Пожилых людей, которым более 60 лет, и живут одиноко.

Контакты для получения помощи

Тем гражданам, которые будут подпадать под требования программы БФ "Каритас Кривой Рог", нужно будет обратиться за получением консультаций по финпомощи в будни (с 10:00 до 16:00) по следующим контактным номерам телефонов:

067-280-94-59;

067-454-27-22.

Согласно правилам, если организаторы утвердят право на выплаты, то претендентам гарантируют финподдержку сроком на полгода.

Контактные номера. Источник: БФ "Каритас Кривой Рог"

Благотворители отметили, что соответствующая программа помощи стала возможной благодаря финансовой поддержке США.

