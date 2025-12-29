Выплаты от Каритас — кто получит из пенсионеров и людей с инвалидностью

Каритас окажет помощь пенсионерам и людям с инвалидностью
В конце 2025 года граждане из числа уязвимых категорий могут подать заявки на участие в проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", предусматривающем оказание помощи на полгода. В частности, деньги смогут получить некоторые пенсионеры и люди с инвалидностью.
Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE.
Кто и где сможет оформить помощь от Каритас
Речь идет о реализации программы поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), предусматривающей предоставление финпомощи на проживание продолжительностью на полгода, от благотворительного фонда "Каритас Кривой Рог".
Приобщиться к ней смогут граждане, прибывшие из опасных районов в Кривой Рог и Криворожский район Днепропетровской области.
Средства на аренду жилья предоставят тем из переселенцев, которые приехали с оккупированных территорий или из мест, где происходят боевые действия, не более 30 дней назад.
В приоритетном списке на выплаты будут граждане с уязвимостями. Речь идет о:
- Беременных женщинах/кормящих матерях с детьми, которым не больше трех лет;
- Семьях с тремя и более детьми;
- Одиноких матерях/отцах/опекунах;
- Гражданах, у которых есть первая или вторая группа инвалидности;
- Тяжелобольных граждан;
- Пожилых людей, которым более 60 лет, и живут одиноко.
Контакты для получения помощи
Тем гражданам, которые будут подпадать под требования программы БФ "Каритас Кривой Рог", нужно будет обратиться за получением консультаций по финпомощи в будни (с 10:00 до 16:00) по следующим контактным номерам телефонов:
- 067-280-94-59;
- 067-454-27-22.
Согласно правилам, если организаторы утвердят право на выплаты, то претендентам гарантируют финподдержку сроком на полгода.
Благотворители отметили, что соответствующая программа помощи стала возможной благодаря финансовой поддержке США.
