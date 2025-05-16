Меценатские пенсии — какой размер пожертвования гарантируют украинцам

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине действует механизм "меценатских пенсий" по повышению выплат пенсионеров. Речь идет о возможности для любого из граждан сделать благотворительное пожертвование в пользу конкретного пенсионера или в целом в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Такая опция доступна на официальном сайте ПФУ.

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Как работает механизм "меценатских пенсий"

Согласно установленному законом порядку, из внесенного на счет Пенсионного фонда благотворительного пожертвования 70% суммы выплачивают пенсионеру, 30% — направляют в бюджет ПФУ и используют уже как общий финансовый ресурс для выплаты пенсий в рамках закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

То есть, если размер благотворительного пожертвования составляет 10 тыс. грн, то пенсионеру выплатят "на руки" 7 тыс. грн.

Как объясняют в фонде, персонализированное благотворительное пожертвование вносят в документы для выплаты максимум через месяц после поступления средств. Далее сумму сразу выплачивают вместе с основным размером пенсии.

Осуществлять соответствующие пожертвования могут граждане как в Украине, так и за рубежом.

Как сделать пожертвования для пенсионеров

Для того, чтобы сделать перевод средств, необходимо на портале электронных услуг Пенсионного фонда в правом верхнем углу выбрать пункт "Благотворительные пожертвования". Там нужно заполнить одно из полей:

в возникшем окошке необходимо внести данные конкретного лица-пенсионера (фамилия, имя, отчество, идентификационный код) и нужную сумму средств;

для деперсонализированного пожертвования в ПФУ можно просто указать необходимую сумму;

далее надо перейти к уплате взносов, нажав кнопку "Оплатить".

Напомним, украинцам за рубежом со временем могут перестать начислять пенсионные выплаты. Такая ситуация может возникнуть из-за игнорирования требования о процедуре идентификации личности.

Также писали, что часть украинских женщин имеет право на оформление пенсии досрочно. Существует всего несколько случаев, благодаря которым можно выйти на заслуженный отдых с 50 лет.