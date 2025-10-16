Выплата 11 тыс. грн для ВПЛ — кто и где сможет получить финпомощь от UNHCR в октябре

Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

В октябре 2025 года некоторые украинские граждане из уязвимых категорий смогут получить денежную помощь по программе многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Мобильные бригады организации активно работают в ряде населенных пунктов одной из областей, которая в последнее время находится под интенсивными обстрелами со стороны РФ.

Об этом информирует пресс-центр UNHCR в Telegram-канале.

Подробнее о финансовой помощи от UNHCR в октябре

Представители UNHCR осенью продолжают реализовывать программу поддержки граждан в Сумской области. В течение недели жители из нескольких городов и сел могли подать заявки на выплаты через благотворительный фонд "Право на защиту", который является официальным партнером организации. Сейчас открыта возможность записаться на финпомощь на 16 октября в г. Бурынь.

Предполагается, что жители региона смогут оформить финансовую поддержку на срок в три месяца по 3,6 тыс. грн. Такую сумму будут выплачивать для каждого члена в семье, то есть в целом один человек сможет получить около 11 тыс. грн.

Однако те, кто до этого имел право на денежную помощь от других украинских или международных благотворителей, не смогут оформить выплаты, только если будут подпадать под требования о наличии уязвимостей.

Кто может оформить выплаты и как подать заявки

По условиям программы, предоставление финансовой поддержки в октябре 2025 года будет возможным для двух основных категорий граждан:

Лиц, у которых есть статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ); Граждан, прибывших из-за границы из-за вынужденного переезда на фоне войны.

Выплаты предусмотрены для тех, у кого есть один из критериев уязвимости:

в семье есть только кто-то один из родителей и несовершеннолетние дети, или лица, возраст которых превышает 55 лет;

семью возглавляют одинокие граждане в возрасте от 55 лет/или воспитывают малолетних детей;

в семье есть один или несколько членов с тяжелыми болезнями/инвалидностью;

доход не превышает 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.

Заявки для предварительной записи в очередь в г. Бурынь на 16 октября 2025 года можно подать по телефону: 063 182 68 38.

