Выплаты от UNHCR — где уязвимые группы украинцев получат по 250 долларов в январе

13 января 2026 года некоторые категории людей смогут оформить финансовую помощь от UNHCR Ukraine — представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Такой возможностью могут воспользоваться жители одного из украинских городов.

Об этом информирует пресс-центр организации в Telegram.

Условия предоставления выплат от UNHCR Ukraine

Во вторник офис UNHCR Ukraine будет принимать граждан в городе Днепр. Для предварительной регистрации необходимо иметь один из двух официальных статусов:

Статус внутреннего переселенца, а также, если перемещение из опасных регионов произошло в течение последних шести месяцев/возвратились на свое прежнее место жительства; Статус беженца, если граждане выезжали из страны из-за войны после 24 февраля 2022 года, однако вернулись на родину.

Ключевым условием права на денежную помощь для этих двух категорий граждан является отсутствие получения аналогичных выплат от других фондов/организаций за предыдущие три месяца.

Организаторы будут обращать внимание на наличие категории уязвимости, чтобы оказать поддержку только тем, кто в ней действительно нуждается. Речь идет о:

Неполные семьи, где одинокий отец/мать имеют малолетних детей, или лиц от 55 лет;

Домохозяйства, которые возглавляют граждане старшего возраста (более 55 лет);

Семьи, где из старших есть только граждане возрастом более 55 лет, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;

Домохозяйства, где есть лица с инвалидностью/серьезными болезнями.

Финансово-экономическое состояние семьи заявителя должно быть низким. Выплаты предоставят тем, у кого размер дохода на одного человека в семье не превышает 6,3 тыс. грн.

Размер денежной помощи и как оформить в Днепре

По правилам программы, претенденты будут получать по 3,6 тыс. грн на каждого человека в семье в течение трех месяцев. То есть одному человеку выплатят за весь период в целом 10,8 тыс. грн (248,5 долларов). UNHCR Ukraine будет отправлять средства банковскими переводами или по Western Union на счета руководителей домохозяйств.

Как отмечается, 13 января граждан будут принимать для проведения консультаций по адресу ул. Юлиуша Словацкого, 14.

"Продолжаем консультации по денежной помощи по 13.01.2026 (включительно) в г. Днепр, ул. Юлиуша Словацкого, 14 (справа от Театра оперы и балета возле набережной). График работы консультаций с 09:30 до 16:00", — говорится в сообщении.

