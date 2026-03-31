Медаль За оборону Украины: кому вручают и какие льготы дают в 2026 году

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Граждане Украины, которые вносят значительный вклад в защиту страны, обеспечивают конституционные права и свободы граждан, а также преданно служат украинскому народу, получают за это соответствующие награды. Защитников, в частности, с 2022 года награждают знаком отличия За оборону Украины.

Кому вручают награду За оборону Украины

Как говорится в Указе Президента Украины Владимира Зеленского № 559/2022, награду могут получить:

военнослужащие;

сотрудники правоохранительных органов;

члены добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ);

работники центральной и местной власти, учреждений и организаций, предприятий;

волонтеры.

Награду вручают, если человек принимал участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и активно способствовал выполнению таких мероприятий.

Есть ли льготы за медаль За оборону Украины

В отличие от некоторых других государственных наград, медаль За оборону Украины сейчас имеет более символический характер. Но те, у кого есть этот знак, обеспечиваются льготами как участник боевых действий или Герой Украины.

То есть, государство может предоставить:

бесплатные медицинские услуги;

скидки на жилье и коммунальные услуги;

трудовые гарантии и дополнительные отпуска;

бесплатный проезд и транспортные льготы и тому подобное.

Относительно дополнительных денежных выплат для награжденных медалью За оборону Украины, то по состоянию на 2026 год они не предусмотрены.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине некоторых военнослужащих награждают медалью Ветеран войны — Участник боевых действий, которая служит приложением к удостоверению УБД. Защитники, которые получили такой статус, имеют право на ряд льгот и выплат в 2026 году.

Частые вопросы

Кто в ВСУ получает 100 тысяч гривен?

Денежное вознаграждение в размере 100 000 гривен начисляется защитникам, непосредственно участвующим в боевых действиях на передовых позициях, на временно оккупированных территориях или между позициями Сил обороны и российских оккупационных войск. Право на такие выплаты имеют также военные, которые уничтожают огнем живую силу или технику противника. Это могут артиллеристы, военнослужащие по ракетным войскам, а также подразделения ПВО.

Сколько будет получать украинский солдат в 2026 году?

Минимальная сумма в 2026 году для солдата в ВСУ — 20 130 гривен. Выплата может возрастать в зависимости от звания, должности, выслуги лет, места несения службы, участия в боевых действиях, вида и рода войск. К примеру, в Десантно-штурмовых войсках (ДШВ) денежное обеспечение превосходит уровень выплат в Сухопутных войсках.