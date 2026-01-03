Пенсия для участников боевых действий — какие действуют правила в 2026 году

Человек в форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году участники боевых действий (УБД) могут воспользоваться правом льготных условий выхода на пенсию. Речь идет о досрочном оформлении пенсионного обеспечения по возрасту, что предусмотрено как социальная компенсация в связи с повышенными рисками и нагрузкой, связанных с защитой государства.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на статью 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Льготный выход на пенсию для УБД

Согласно нормам законодательства, пенсия на льготных условиях позволяет участникам боевых действий начать получать выплаты раньше, чем предусматривается общими правилами.

Соответствующая преференция считается признанием заслуг перед Родиной. Речь идет о возможности досрочного выхода на пенсию в случае достижения сниженного возрастного порога и наличия необходимого количества страхового стажа.

Воспользоваться нормой закона о досрочном назначении пенсии могут граждане, которые будут отвечать ключевым критериям: есть статус УБД и достигнуто определенного возраста.

Соответствующая норма действует для:

военнослужащих ВСУ;

бойцов Нацгвардии;

Службы безопасности;

лиц рядового и начальствующего состава других силовых структур (участники АТО, ООС).

Также этим правом могут воспользоваться члены семей погибших или умерших защитников страны, оформив пенсию на таких же условиях.

Кроме того, выйти на пенсию на льготных условиях можно лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья, полученных во время защиты страны.

Правила досрочного выхода на пенсию

Для оформления досрочной пенсии участники боевых действий должны соответствовать следующим требованиям одновременно:

Наличие удостоверения участника боевых действий (главный документ, подтверждающий право на льготную выплату); Достижение специального льготного пенсионного возраста: для мужчин 55 лет, для женщин 50 лет; Страховой стаж для мужчин не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет.

При соблюдении соответствующих условий граждане смогут оформить выход на пенсию досрочно. В страховой стаж включают как период прохождения службы, так и другие периоды, за которые были уплачены страховые взносы. В частности, страховой стаж человек может накопить как до, так и после получения статуса участника боевых действий.



Ранее мы сообщали, что в 2025 году пенсия для УБД с учетом всех надбавок и повышений составляла не менее 5,52 тыс. грн. Если пенсия ниже, то предоставляют ежемесячную адресную помощь до указанного уровня.

Также писали, что в ВРУ нардепы инициируют изменения в назначении пенсии по выслуге лет. Известно, что предложения предусматривают расширение круга военных, которые будут иметь право на нее.