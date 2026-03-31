Медаль За оборону України: кому вручають та які пільги надає у 2026 році

Медаль За оборону України: кому вручають та які пільги надає у 2026 році

Дата публікації: 31 березня 2026 17:35
Гроші у кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України, які роблять значний внесок у захист країни, забезпечують конституційні права і свободи людей, а також віддано служать українському народу, отримують за це відповідні нагороди. Захисників, зокрема, з 2022 року нагороджують відзнакою За оборону України.

Редакція Новини.LIVE розповідає, кому вручають відзнаку За оборону України та які пільги можна отримати. 

Кому вручають нагороду За оборону України

Як йдеться в Указі Президента України Володимира Зеленського № 559/2022, нагороду можуть отримати:

  • військовослужбовці;
  • співробітники правоохоронних органів; 
  • члени добровольчих формувань територіальних громад; 
  • працівники центральної та місцевої влади, установ та організацій, підприємств;
  • волонтери. 

Відзнаку вручають, якщо людина брала участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та активно сприяла виконанню таких заходів.

Чи є пільги за медаль За оборону України 

На противагу іншим державним нагородам, медаль За оборону України наразі має більш символічний характер. Але ті, хто має цей знак, можуть отримати пільги, як учасник бойових дій. Тобто, держава може надати: 

  • безоплатні медичні послуги;
  • знижки на житло та комунальні послуги;
  • трудові гарантії та додаткові відпустки;
  • безоплатний проїзд і транспортні пільги тощо.

Щодо додаткових грошових виплат для нагороджених медаллю За оборону України, то станом на 2026 рік вони не передбачені. 

Як повідомляни Новини.LIVE, в Україні деяких військовослужбовців нагороджують медаллю Ветеран війни — Учасник бойових дій, яка слугує додатком до посвідчення УБД. Захисники, які отримали такий статус, мають право на низку пільг та виплат у 2026 році. Також Новини.LIVE писали, що для учасників бойових дій передбачена можливість виходити на пенсіію на пільгових умовах. Та скористатися цією можливістю можуть не усі військовослужбовці. Відомо, яким критеріям потрібно для цього відповідати.  

Часті питання

Хто в ЗСУ отримує 100 тисяч гривень?

Грошову винагороду у розмірі 100 000 гривень нараховують захисникам, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на тимчасово окупованих територіях або між позиціями Сил оборони та російських окупаційних військ. Право на такі виплати мають також ті військові, які знищують вогнем живу силу чи техніку противника. Це можуть артилеристи, військовослужбовці з ракетних військ, а також підрозділи ППО. 

Скільки буде отримувати український солдат у 2026 році?

Мінімальна сума у 2026 році для солдата у ЗСУ — 20 130 гривень. Виплата може зростати залежно від звання, посади, вислуги років, місця несення служби, участі в бойових діях, виду та роду військ тощо. Наприклад, в Десантно-штурмових військах (ДШВ) грошове забезпення перевищує рівень виплат у Сухопутних військах.

війна в Україні медаль пільги УБД
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
