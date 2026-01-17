Медаль УБД в 2026 году — кому предоставляют награду и льготы

Военный. Фото: Воздушные силы/Telegram

Медаль УБД — это своеобразная награда для людей, которые с оружием в руках защищали Украину от российских оккупантов. Эту награду могут получить как кадровые военные, так и добровольцы, получившие статус участника боевых действий.

2026 году.

Медаль УБД

Надгрудным знаком Ветеран войны, по Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", награждается человек со статусом ветеран войны. Сама медаль делится на четыре вида, а именно:

Ветеран войны — участник боевых действий. Ветеран войны — человек с инвалидностью. Ветеран войны — участник войны. Ветеран войны — особые заслуги.

При этом медаль Ветеран войны не правильно считать полноценной наградой. Все потому, что по Постановлению №302 от 12 мая 1994 года "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов", эта медаль служит лишь приложением к удостоверению УБД. Соответственно — это не отдельная награда.

Медаль УБД защитник получает вместе с удостоверением участника боевых, когда государство признает заслуги военного и присваивает ему статус участника боевых действий.

Льготы и медаль УБД

Наличие медали УБД не означает, что владелец надгрудного знака получит право на льготы от государства. Все потому, что оно появится уже после присвоения военному статуса УБД. В статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" указано, что военнослужащим с УБД предоставляется ряд льгот, среди которых:

льготы на коммунальные услуги — 75% скидка платы за пользование жильем и 75% скидка на оплату коммунальных услуг;

право на обеспечение жилой площадью и первоочередное отведение земельных участков под строительство;

медицинские льготы;

льготы на проезд.

Еще участники боевых действий могут получать финансовую помощь по временной нетрудоспособности, внеочередное обслуживание в учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу. Также государство позволяет таким людям выбирать, когда они хотят идти в ежегодный отпуск и брать дополнительные дни отдыха, сохраняя при этом зарплату на 14 календарных дней.

Дети УБД тоже могут рассчитывать на государственную поддержку, когда будут получать профессиональное предвысшее, высшее и профессиональное образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Также человек, получив статус УБД, получает право на полную или частичную оплату обучения за счет бюджета, льготные долгосрочные кредиты, чтобы получить образование, социальные стипендии, бесплатное проживание в общежитии и другие льготы.

Ранее мы рассказывали, что УБД имеют льготы на проезд в общественном транспорте. Известно, как ими воспользоваться. Также писали, что участники боевых действий могут выходить на пенсию на льготных условиях. Но для этого нужно соответствовать ключевым критериям.