Личное имущество военнослужащего. Фото: АрмияInform

Мобилизованных военнослужащих должны обеспечивать формой, обувью, снаряжением и средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. В то же время на практике некоторые вещи могут выдать не сразу или не в нужном размере, поэтому военным стоит предусмотреть средства на дополнительные нужды. Важно также знать, какое имущество после службы нужно вернуть, а что можно оставить себе.

Об этом рассказали на онлайн-платформе "Гаразд", передают Новини.LIVE.

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Какие вещи выдают мобилизованным военнослужащим

Во время военного положения военнослужащих обеспечивают базовым единым комплектом (БЕК) по норме № 1 в соответствии с категорией № 5, а также боевым специальным комплектом по норме № 2. Перечень имущества и правила обеспечения определены приказом Министерства обороны Украины от 29 апреля 2016 года № 232 с изменениями.

В комплект входят предметы полевого обмундирования, обувь, снаряжение и средства индивидуальной защиты, которые выдаются с установленными сроками эксплуатации.

В частности, военнослужащие могут получить:

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Средства индивидуальной защиты — шлем с тремя чехлами, бронежилет и баллистические очки.

Обувь — летние или демисезонные и зимние берцы, тапочки, бахилы и резиновые сапоги.

Обмундирование — два комплекта костюма с кителем и брюками, дополнительные брюки, флисовую кофту, зимнюю куртку и брюки, две боевые рубашки типа "убакс", две рубашки-поло, перчатки для разных сезонов и шарфы-трубы.

Головные уборы — обычная и зимняя шапки, фуражка и панама.

Снаряжение — каремат, спальный мешок, тактические перчатки, ремень и транспортная сумка-баул.

Белье — футболки, летние и зимние носки, трусы, демисезонный и зимний комплекты термобелья.

Отдельно предусмотрена зимняя экипировка. В нее входят теплая шапка, куртка и брюки, перчатки, шарф-труба, нательное и зимнее белье, носки и зимние ботинки. Для защиты от низких температур также предусмотрена выдача средств индивидуального обогрева рук, ног и туловища.

Новые вещи выдают вместо тех, что износились и отслужили установленный срок. Для военнослужащих подразделений, участвующих в боевых действиях на передовой, сроки носки не ограничивают использование вещей, которые еще пригодны. Замену должны проводить, когда имущество становится непригодным.

На что мобилизованным следует предусмотреть собственные средства

На практике не все вещевое имущество могут выдать сразу или в нужном количестве. Иногда необходимого размера нет в наличии, а некоторые предметы не выдают из-за сезонности. Поэтому стоит иметь финансовый запас на вещи, которые помогут поддерживать гигиену, комфорт и быт во время службы:

Средства личной гигиены. Зубная паста и несколько зубных щеток, шампунь, мыло, туалетная бумага, бритва или электробритва, полотенце, маникюрные ножницы и влажные салфетки. Часть этих средств придется покупать самостоятельно.

Средства для стирки. Небольшой запас стирального порошка или капсул поможет поддерживать чистоту одежды. Стиральные машины есть не везде, в частности в учебных центрах и вблизи линии соприкосновения, поэтому иногда вещи придется стирать вручную.

Устройства для зарядки и освещения. Портативный аккумулятор, удлинитель или тройник для зарядки гаджетов и фонарик могут пригодиться в полевых условиях и местах, где доступ к электроэнергии ограничен.

Дополнительная обувь. Хотя берцы предусмотрены нормами снабжения, нужного размера может не оказаться, а сама обувь во время службы быстро пачкается и промокает. По возможности стоит иметь запасную пару демисезонных берцев и дополнительные стельки. Для душа и передвижения по бытовым помещениям также понадобятся резиновые тапочки.

Запасная одежда. Дополнительный комплект формы, футболки, нижнее белье, носки, флисовая кофта и тактические перчатки помогут заменить вещи, которые промокли, испачкались или износились. При необходимости стоит предусмотреть и комплект гражданской одежды.

Личная аптечка. Из-за физических нагрузок могут возникать незначительные травмы, боль или симптомы простуды. Целесообразно иметь базовые средства первой помощи, перевязочные материалы, термометр и лекарства, необходимые лично вам. Препараты следует подбирать с учетом состояния здоровья и рекомендаций медицинского работника.

Другие полезные мелочи. В быту могут понадобиться набор для еды, иглы и нитки, суперклей, мультитул, карабины и спички. Конкретный перечень зависит от условий службы и личных потребностей.

Какое имущество необходимо сдать после службы

Сведения о выданном военнослужащему имуществе фиксируются в вещевом аттестате. Этот документ подтверждает, какие вещи человек получил, и используется при прибытии в другую воинскую часть, где можно оформить получение положенного имущества, которого не хватает.

Часть вещевого имущества Вооруженных сил Украины является инвентарной. Такие предметы военнослужащий должен вернуть в случаях, предусмотренных правилами обеспечения, в частности при увольнении с военной службы. Перечень определен приказом Минобороны № 232 с учетом изменений, внесенных приказом № 654 от 1 октября 2024 года.

Согласно приведенным изменениям, к инвентарному вещевому имуществу относятся бронежилет и шлем. Для военнослужащих Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций в этот перечень также входят наушники. Спальные мешки, карематы, фляги и другие вещи, указанные в материале, остаются у военнослужащих и не подлежат возврату на этом основании.

Инвентарное имущество можно перемещать вместе с военнослужащим при переводе в другую часть. Для замены имущества необходимо подать соответствующий рапорт командиру.

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