Речове майно військовослужбовця. Фото: АрміяInform

Мобілізованих військовослужбовців мають забезпечувати формою, взуттям, спорядженням і засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм. Водночас на практиці деякі речі можуть видати не одразу або не в потрібному розмірі, тому військовим варто передбачити кошти на додаткові потреби. Важливо також знати, яке майно після служби потрібно повернути, а що можна залишити собі.

Про це розповіли на онлайн-платформі "Гаразд", передають Новини.LIVE.

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Які речі видають мобілізованим військовослужбовцям

Під час воєнного стану військовослужбовців забезпечують базовим єдиним комплектом (БЄК) за нормою № 1 відповідно до категорії № 5, а також бойовим спеціальним комплектом за нормою № 2. Перелік майна та правила забезпечення визначені наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року № 232 зі змінами.

До комплекту входять предмети польового обмундирування, взуття, спорядження та засоби індивідуального захисту, які видають із визначеними строками експлуатації.

Зокрема, військовослужбовці можуть отримати:

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Засоби індивідуального захисту — шолом із трьома чохлами, бронежилет і балістичні окуляри.

Взуття — літні або демісезонні та зимові берці, капці, бахіли й гумові чоботи.

Обмундирування — два комплекти костюма з кітелем і штанами, додаткові штани, флісову кофту, зимові куртку та штани, дві бойові сорочки типу убакс, дві сорочки поло, рукавички для різних сезонів і шарфи-труби.

Головні убори — звичайну та зимову шапки, кашкет і панаму.

Спорядження — каремат, спальний мішок, тактичні рукавиці, ремінь і транспортну сумку-баул.

Білизну — футболки, літні та зимові шкарпетки, труси, демісезонний і зимовий комплекти термобілизни.

Окремо передбачене зимове екіпірування. До нього належать тепла шапка, куртка та штани, рукавички, шарф-труба, натільна й зимова білизна, шкарпетки та зимові черевики. Для захисту від низьких температур також передбачена видача засобів індивідуального обігріву рук, ніг і тулуба.

Нові речі видають замість тих, що зносилися та відслужили встановлений строк. Для військовослужбовців підрозділів, які беруть участь у бойових діях на передовій, строки носіння не обмежують використання речей, які ще придатні. Заміну мають проводити, коли майно стає непридатним.

На що мобілізованим варто передбачити власні кошти

На практиці не все речове майно можуть видати одразу або в потрібній кількості. Іноді необхідного розміру немає в наявності, а певні предмети не видають через сезонність. Тому варто мати фінансовий запас на речі, які допоможуть підтримувати гігієну, комфорт і побут під час служби:

Засоби особистої гігієни. Зубна паста та кілька зубних щіток, шампунь, мило, туалетний папір, бритва або електробритва, рушник, манікюрні ножиці та вологі серветки. Частину цих засобів доведеться купувати самостійно.

Засоби для прання. Невеликий запас прального порошку або капсул допоможе підтримувати чистоту одягу. Пральні машини є не всюди, зокрема в навчальних центрах і поблизу лінії зіткнення, тому іноді речі доведеться прати вручну.

Пристрої для заряджання та освітлення. Павербанк, подовжувач або трійник для заряджання гаджетів і ліхтарик можуть стати в пригоді в польових умовах та місцях, де доступ до електроенергії обмежений.

Додаткове взуття. Хоча берці передбачені нормами забезпечення, потрібного розміру може не бути, а саме взуття під час служби швидко забруднюється та промокає. За можливості варто мати запасну пару демісезонних берців і додаткові устілки. Для душу та пересування в побутових приміщеннях також знадобляться гумові капці.

Запасний одяг. Додатковий комплект форми, футболки, білизна, шкарпетки, флісова кофта та тактичні рукавиці допоможуть замінити речі, які промокли, забруднилися або зносилися. За потреби варто передбачити й комплект цивільного одягу.

Особиста аптечка. Через фізичні навантаження можуть виникати незначні травми, біль або симптоми застуди. Доцільно мати базові засоби першої допомоги, перев’язувальні матеріали, термометр і ліки, які потрібні особисто вам. Препарати варто добирати з урахуванням стану здоров’я та рекомендацій медичного працівника.

Інші корисні дрібниці. У побуті можуть знадобитися набір для їжі, голки й нитки, суперклей, мультитул, карабіни та сірники. Конкретний перелік залежить від умов служби й особистих потреб.

Яке речове майно потрібно повертати після служби

Відомості про видане військовослужбовцю майно фіксують у речовому атестаті. Цей документ підтверджує, які речі людина отримала, і використовується під час прибуття до іншої військової частини, де можна оформити отримання належного майна, якого бракує.

Частина речового майна Збройних сил України є інвентарною. Такі предмети військовослужбовець повинен повернути у випадках, передбачених правилами забезпечення, зокрема під час звільнення з військової служби. Перелік визначений наказом Міноборони № 232 з урахуванням змін, внесених наказом № 654 від 1 жовтня 2024 року.

Згідно з наведеними змінами, до інвентарного речового майна належать бронежилет і шолом. Для військовослужбовців Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій до цього переліку також належать навушники. Спальні мішки, каремати, фляги та інші речі, зазначені в матеріалі, залишаються у військових і не потребують повернення на цій підставі.

Інвентарне майно можна переміщувати разом із військовослужбовцем під час переведення до іншої частини. Для заміни майна необхідно подати відповідний рапорт командиру.

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