Военный кладет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие в Украине ежемесячно получают денежное довольствие, которое включает основную выплату, боевые доплаты, премии и другие надбавки. Средства обычно поступают на банковские карты в разные даты, в зависимости от вида начислений и финансирования воинской части. В то же время в отдельных случаях выплаты могут задерживаться.

Новини.LIVE рассказывают, до какого числа защитники должны получить деньги за сентябрь в октябре 2026 года и что может вызвать задержку.

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Когда военным должны поступить выплаты в октябре

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Украины в Справочнике по вопросам денежного обеспечения военнослужащих, выплаты производятся ежемесячно до 20 числа за предыдущий месяц.

Таким образом, денежное довольствие за сентябрь 2026 года военнослужащие должны получить до 20 октября. В то же время эта дата не всегда означает, что деньги обязательно поступят на карту именно в этот день.

Если средства от государства поступают в воинскую часть с опозданием, ее финансовая служба должна перечислить их военнослужащим в течение трех дней после получения.

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Обычно выплаты распределяются в течение месяца. Основное денежное довольствие чаще всего поступает до 15 числа, тогда как "боевые", премии и другие дополнительные начисления выплачиваются после 20 числа.

Почему военным могут задержать "боевые" в октябре

Задержки денежного обеспечения возможны и в октябре, хотя чаще всего такие ситуации возникают в начале года. Это может быть связано с бюрократическими процедурами, особенностями бюджетного финансирования и необходимостью обновлять финансовую документацию.

В январе воинские части, в частности, переоформляют личные дела военнослужащих и готовят обновленные заявки на финансирование. Из-за этого процесс перечисления средств иногда затягивается.

В то же время причины несвоевременного зачисления выплат могут быть разными. Среди них:

Задержка документов. Воинская часть может несвоевременно передать необходимые сведения для начисления средств. Ошибки в финансовых заявках. Неправильно оформленные документы требуют исправления, что может задержать финансирование. Проблемы с платежными системами. Технические сбои могут повлиять на скорость перевода денег на счета военнослужащих. Последствия обстрелов. Повреждение критически важной инфраструктуры в результате российских атак может нарушить работу финансовых учреждений и платежных сервисов.

Если "боевые" или другие доплаты не поступили в обычный срок, чтобы выяснить причину задержки, военнослужащему следует обратиться в финансовую службу своей воинской части.

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