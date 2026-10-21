Военные на передовой. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Вопрос о повышении выплат украинским военнослужащим в 2027 году пока остается открытым из-за дефицита бюджетных средств. У государства пока нет достаточных финансовых ресурсов даже для покрытия всех потребностей 2026 года. В то же время увеличение денежного довольствия военных остается одним из приоритетов власти.

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Почему военным пока не планируют повышать выплаты

Финансовые возможности государства остаются ограниченными, поэтому в проекте государственного бюджета пока не предусмотрено повышение выплат защитникам.

По словам Вениславского, власти осознают необходимость увеличения денежного довольствия военных, однако для этого нужно найти дополнительные источники финансирования. На данный момент же государство еще не имеет возможности полностью покрыть все финансовые потребности текущего года.

"Вопрос на данный момент закрыт из-за наших финансовых проблем, из-за проблем с бюджетированием", — отметил парламентарий.

Читайте также:

Могут ли пересмотреть выплаты военным в 2027 году

Вопрос повышения денежного довольствия военнослужащих не снимается с повестки дня. Возможность увеличения выплат в 2027 году будет зависеть прежде всего от того, сможет ли государство привлечь дополнительные средства для финансирования соответствующих нужд.

Отдельным препятствием для повышения выплат являются условия использования международной финансовой помощи. Как пояснил народный депутат, партнеры Украины направляют средства на конкретно определенные нужды, в частности на поддержание бюджетной и финансовой стабильности государства.

В то же время эти средства нельзя произвольно перераспределять на финансирование сектора безопасности и обороны, если соответствующее назначение не предусмотрено условиями помощи.

"Ключевой вопрос номер один — это поиск финансовых ресурсов", — подчеркнул Вениславский.

Парламентарий предположил, что по мере увеличения бюджетных поступлений власть сможет вновь поднять вопрос о дополнительных выплатах защитникам. В то же время конкретных сумм повышения или сроков его введения он не назвал.

Ранее Новини.LIVE сообщали, когда военнослужащие получат боевые и премии за сентябрь. Деньги обычно поступают на банковские карты в разные даты, в зависимости от вида начислений и финансирования воинской части. В то же время в отдельных случаях выплаты могут задерживаться.

Также Новини.LIVE писали о том, суммируются ли надбавки военным в размере 10, 30 и 50 тысяч гривен. Размер дополнительного вознаграждения определяется с учетом конкретных задач и условий, предусмотренных нормативными актами. Выплаты могут суммироваться в соответствии с установленными правилами.